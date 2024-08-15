日本南海海槽地震警報解除！觀光業仍愁雲慘霧　旅宿一週損近1億

我是廣告 請繼續往下閱讀

日本九州宮崎縣外海8日下午發生規模7.1強震，日本氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」，呼籲民眾做好可能還會有大型地震的準備。儘管在今（15）日下午，日本氣象廳已經解除「南海海槽地震臨時情報」，但這一週正值日本盂蘭盆節假期，不少旅客也因為嚇得取消訂房，旅宿業者也因此損失了超過5億日圓（約台幣9811萬元）。綜合《產經新聞》、NHK、MBS news等日媒報導，在宮崎強震發生後，由於擔心與南海海槽地震有關，日本氣象廳特別發布了「南海海槽地震臨時情報」的「巨大地震注意」，提醒民眾做好防災準備，如今一週過去，因為並未觀測到地震活動、地殼變動的特別變化，氣象廳也在15日下午5時解除。不過日本當局仍呼籲民眾平日仍要做好防災準備，南海海槽地震未來仍有可能發生。由於發布「南海海槽地震臨時情報」的這一週，正值日本盂蘭盆節假期，隨著解除的消息傳出，原先因為「臨時情報」而關閉的海水浴場也重新開放，位於和歌山縣白濱町的白良濱海水浴場時隔一週再度看見遊客湧入，海水浴場旁邊的攤販也出現了購買人潮。但是其他業者可能就沒有這麼幸運。在假設發生地震的情況時，白濱町很可能會遭到16公尺海嘯襲擊，因此在發出「臨時情報」之後，為了防範最壞的情況，白濱溫泉旅館協同組合和觀光協會的相關人士也決定關閉包括白良濱在內的4個海水浴場，並取消了原定於10日舉行的煙火大會。這也使得不少旅客嚇得臨時取消入住，據白濱溫泉旅館協同組合表示，至今已經有約1萬9000人取消預訂，損失金額已超過5億日圓。白濱溫泉旅館協同組合事務局長菊原博稱，「整個城鎮可能遭受超過10億日元的損失」，指出雖然身處地震多發的國家，做好準備是必要的，但發布「臨時情報」也使得旅遊地點蒙受損失，認為國家政府應該要考慮支援方案。除了白濱町之外，高知縣飯店旅宿業者聯盟的調查也顯示，在發布「臨時情報」之後的9日至18日這10天期間，共計有9456人取消訂房，營業額減少約1億4300萬日圓。對此，「足摺國際飯店」負責人也十分無奈，並表示10月至11月是旅遊旺季時，團客預定較多，盼望能藉此穩定下來。