地震好搖！台積電各廠未達疏散標準　聯電、友達產線無任何影響

許多北部民眾在今（15）日傍晚感受到地震，根據中央氣象署資料顯示，5點06分發生芮氏規模5.7有感地震，震央位於宜蘭縣近海，花蓮縣、桃園市、新北市最大震度4級，台北市、新竹縣、南投縣、苗栗縣、台中市等最大震度3級。目前全台各地科學園區暫未傳出損害消息，其中，台積電、聯電、友達等皆表示地震震度對廠區未造成影響。
根據中央氣象署資料顯示，台灣8/15下午5點6分發生芮氏規模 5.7 的有感地震，震央宜蘭縣政府南南東方 38.3 公里 ，位於宜蘭縣近海，地震深度 9 公里。受到影響縣市，包含花蓮縣、桃園市、新北市最大震度4級；新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣最大震度3級；基隆市、新竹市、彰化縣、雲林縣嘉義縣、嘉義市最大震度2級；台南市、台東縣、高雄市最大震度1級。
全台各地科學園區也因地震受到關注，其中，台積電表示，該地震各廠區震度未達疏散標準；聯電回應表示，地震對工廠的產線無造成任何影響，一切正常生產；友達表示，各廠區回報目前人員均安，維生系統正常運作。
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全台各地科學園區也因地震受到關注，其中，台積電表示，該地震各廠區震度未達疏散標準；聯電回應表示，地震對工廠的產線無造成任何影響，一切正常生產；友達表示，各廠區回報目前人員均安，維生系統正常運作。