拳擊金后人氣超旺！粉絲搶著簽名、握手　林郁婷保護金牌有解方

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▲林郁婷奪下巴黎奧運金牌，人氣超高，也展現親民的一面。（圖／記者葉政勳攝）

▲柔道女王連珍羚也出席新北市政府舉辦的簽名會。（圖／記者葉政勳攝）

▲林郁婷奪下巴黎奧運金牌，人氣超高，也展現親民的一面。（圖／記者葉政勳攝）

台灣英雄在巴黎奧運斬獲2金、5銅，創下隊史次佳成績，新北市政府也特別舉辦感恩茶會暨奧運選手簽名會，邀請新北市選手拳擊林郁婷、柔道連珍羚、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、射箭雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒出席。現場也吸引大批粉絲到場，尤其金牌林郁婷更是人氣指標，大排長龍搶著簽名、握手，而林郁婷也展現親切的一面，與粉絲互動。林郁婷奪金寫下台灣拳擊隊在奧運的新紀錄，談到2028年是否挑戰奧運金牌二連霸。林郁婷說，「目前2028年的局勢不太明朗，但已經在往好的方向走，若有機會定會全力以赴。」由於國際拳擊總會(IBA)陷入醜聞，且爭議不斷，也讓拳擊的公平性受到質疑，日前也傳出洛杉磯奧運可能不會納入拳擊種類。對此，林郁婷回應，「中華民國拳擊協會已加入新的國際拳擊組織，也會積極去參與賽事，我也樂觀其成。」日前林郁婷曾在社群討論如何保存金牌的話題，引起廣大迴響。她說，「金牌還沒鍍膜，不過有許多保存文物的團體跟我聯絡，之後會協助我保存，我也會跟其他選手分享。」