漢來日月行館將開幕！1泊2食「價值3萬」大方送　爽吃島語拚機會

號稱「全台最難訂位Buffet」的漢來美食旗下自助餐廳「島語」，自去年2023年開幕以來，今年10月將邁入週年慶，本次特別與同集團的漢來飯店事業群合作，只要加入來美食APP會員並前往「島語」消費集點，就有機會抽中「台北/高雄漢來大飯店平日住宿券」，更令人期待的是，還將送出「漢來日月行館一泊二食招待券(湖景精緻客房)」，單張價值3萬3264元。
漢來美食旗下自助餐廳「島語」，以一島檯配一餐酒的模式深獲眾多饕客喜愛，每每開放訂位便隨即搶訂一空，營業將近一年熱度依然不減。島語近日也推出「狂饗週年慶」寵粉，針對「來美食APP」會員凡於10月1日至10月31日期間來店消費集點，就有機會獲得萬元飯店住宿好禮，漢來美食提醒，8月1日開放訂位以來，10月份訂位率已近8成，想預訂的顧客手腳得快。
本次週年慶活動特別與漢來飯店事業群合作，除了抽出高雄及台北漢來皆可入住的「台北/高雄漢來大飯店平日住宿券」共20名，更與今年第三季即將落成開幕的日月潭「漢來日月行館」聯手，將送出價值3萬3,264元的「漢來日月行館一泊二食招待券(湖景精緻客房)」，堪稱話題性十足，也為新飯店開幕熱度提前暖身。
斥資近15億元重新打造的漢來日月行館，先前甫釋出開幕消息就已引起不少討論聲量，坐落於日月潭涵碧半島至高點，標榜每間客房皆面對清幽湖景，且一泊二食方案價格超越同位於觀光一級戰區的涵碧樓飯店、雲品溫泉飯店，搖身成為日月潭風景區最頂級渡假飯店，令喜愛國旅的群眾引頸期盼。現在下載漢來美食APP並加入會員，到店消費集點即可參加島語「狂饗週年慶」活動，就有機會一睹日月行館的神秘風采，享受湖畔奢華渡假體驗。
另外，小琉球也將有連鎖飯店新品牌進駐！文創設計旅店品牌「承億集團」將開展全新高端野奢品牌「曇」系列，首家「曇-聽琉嶼」落腳在小琉球。承億集團「曇-聽琉嶼」將以「海島的聲音風景」為主題並實踐品牌核心思想「回歸土地的永續學 習」，以低密度開發的方式目標打造，因此僅有10間，都是獨立又有高隱私的Villa，且靠山臨海，「曇-聽琉嶼」預計明年2025年第四季試營運。
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本次週年慶活動特別與漢來飯店事業群合作，除了抽出高雄及台北漢來皆可入住的「台北/高雄漢來大飯店平日住宿券」共20名，更與今年第三季即將落成開幕的日月潭「漢來日月行館」聯手，將送出價值3萬3,264元的「漢來日月行館一泊二食招待券(湖景精緻客房)」，堪稱話題性十足，也為新飯店開幕熱度提前暖身。
斥資近15億元重新打造的漢來日月行館，先前甫釋出開幕消息就已引起不少討論聲量，坐落於日月潭涵碧半島至高點，標榜每間客房皆面對清幽湖景，且一泊二食方案價格超越同位於觀光一級戰區的涵碧樓飯店、雲品溫泉飯店，搖身成為日月潭風景區最頂級渡假飯店，令喜愛國旅的群眾引頸期盼。現在下載漢來美食APP並加入會員，到店消費集點即可參加島語「狂饗週年慶」活動，就有機會一睹日月行館的神秘風采，享受湖畔奢華渡假體驗。
另外，小琉球也將有連鎖飯店新品牌進駐！文創設計旅店品牌「承億集團」將開展全新高端野奢品牌「曇」系列，首家「曇-聽琉嶼」落腳在小琉球。承億集團「曇-聽琉嶼」將以「海島的聲音風景」為主題並實踐品牌核心思想「回歸土地的永續學 習」，以低密度開發的方式目標打造，因此僅有10間，都是獨立又有高隱私的Villa，且靠山臨海，「曇-聽琉嶼」預計明年2025年第四季試營運。