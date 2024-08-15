五月天爆跨年在桃園開唱！大巨蛋搶輸張惠妹　相信音樂回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹、周杰倫都傳出即將登上大巨蛋。（圖／聲動娛樂提供、翻攝周杰倫IG）

台北大巨蛋即將開放舉辦演唱會，近來頻頻傳出天王天后搶著站上台北大巨蛋開唱，包括周杰倫、張惠妹、林俊傑等，先前也傳出天團五月天有意站上大巨蛋開唱。今（15）日稍早有消息傳出，12月由周杰倫搶先開唱當「大巨蛋第一人」，張惠妹接著唱跨年，五月天則改到桃園棒球場唱跨年。不過至今還沒有確切消息，五月天每年跨年都會在台灣舉辦演唱會，讓許多歌迷引頸期盼，先前也傳出五月天對大巨蛋非常感興趣，不過據《鏡週刊》報導，五月天跨年開唱地點不在大巨蛋，而是改在桃園棒球場開唱；另外北市府目前規畫，12月由周杰倫率先登上大巨蛋，張惠妹則在大巨蛋和歌迷一起跨年。事實上，近來不斷傳出周杰倫有望成為第一位在大巨蛋開唱的天王，張惠妹團隊緊跟在後，不過目前消息都尚未證實。先前陳鎮川也回應，「我們一直有很積極的關切租用大巨蛋開唱的可能性，也都有沙盤推演製作的規格，但場地什麼時候可以合規租用還沒有明確，這不是我們可以說了算的。畢竟經過完整的評估，在大巨蛋開演唱會和看演唱會才可以放心。」杰威爾公司也都沒有最新消息。封麥9年的台語天后江蕙近來也頻頻被外界敲碗復出，台北市長蔣萬安及高雄市長陳其邁紛紛許願，希望江蕙可以復出，其中蔣萬安還喊話，很希望江蕙復出可以站上大巨蛋。昨（14）日江蕙首度鬆口對復出有點動心，不過沒有回應是否想站上大巨蛋開唱，究竟哪位歌手可以率先站上大巨蛋舞台，讓外界十分關注。