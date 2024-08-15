樂見川普重返白宮？華府智庫：金正恩美選前恐送「10月驚喜」核試

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美國共和黨總統候選人、前總統川普在競選期間曾多次強調與北韓領導人金正恩之間的交情友好，隨著距離美國總統大選倒數不到百日，美國智庫也分析指出北韓認為若川普勝選將對平壤更有利，還可能在選前進行核試，時間點則預期會挑在10月左右。根據韓媒《紐西斯新聞社》報導，美國智庫「美國傳統基金會」（Heritage Foundation）東北亞首席研究員克林納（Bruce Klingner）週三（14）與華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）對談提到，若北韓領導人金正恩認為川普當選將有利於他，那麼他認為北韓會以核試或試射飛彈的方式向美國施壓。克林納提到，北韓是否真的希望川普當選目前還很難斷定，因為目前北韓有著帶來很多利益的盟友俄羅斯，但可預期的是如果北韓想把與美國之間的所有問題責任推卸給拜登政府，那麼可能會在今年10月送上「驚喜」，例如進行核試或經過日本上空的洲際彈道飛彈（ICBM）等挑釁行為。他分析指出，北韓可能認為「與美國協商已沒什麼好處」，但金正恩若真的進行上述的挑釁行為，或許還會向川普寄送信函稱「只有你我可以解決這個危險狀況」。然而對川普來說，儘管他曾多次炫耀與金正恩的交情，但真的當選後預期也會主要聚焦國內問題，外交政策方面優先順序應為中國、台灣、俄烏戰局與中東情勢，北韓若想和美國重啟協商，勢必得達成某種目標，才可能換取川普曾經採取過的取消軍演或停止部署戰略核資產等行為。