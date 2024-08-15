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祖克柏送妻2公尺綠雕像外觀掀議論　創作者大有來頭

國際中心顏得智／綜合報導

▲臉書創辦人、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）送妻子一座巨大的真人雕像，外觀特殊掀起熱議。（圖／翻攝自祖克柏IG）
▲臉書創辦人、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）送妻子一座巨大的真人雕像，外觀特殊掀起熱議。（圖／翻攝自祖克柏IG）
臉書（Facebook）創辦人、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在Instagram發布一張照片和影片，提到自己送給妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）一尊逾2公尺多巨型雕像，雕像外觀相當奇特，引發全球網友熱烈議論。事實上，這尊雕像的創作者、紐約著名藝術家阿爾軒（Daniel Arsham）大有來頭，曾替多間全球頂級精品品牌設計商品。

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祖克柏在Instagram發文表示，這麼做是要「恢復羅馬時代為妻子製作雕像的傳統」，並感謝了阿爾軒。這尊雕像掀起熱烈討論，有網友直呼像海中女神，但也有人對於雕像膚色和表情不敢恭維。

根據英國衛報（The Guardian）報導，阿爾軒曾與蒂芙尼（Tiffany）與克麗絲汀迪奧（Dior）等精品品牌合作，他設計的普莉希拉．陳湖水綠雕像，呈現邁步姿態，身上披著一件巨大的銀色披風。

事實上，阿爾軒近期還曾擔任瑞士頂級腕錶宇舶表（Hublot）品牌大使，而其雕塑風格時常以被歲月侵蝕風化的廢墟、遺跡風格呈現，在全新的雕塑創作中營造出破敗的衝突感。

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