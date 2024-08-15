又有新副本！民眾黨買面紙花900萬　黃智賢轟：柯文哲沒有底線

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民眾黨政治獻金申報不實連環爆，繼誤植的96萬天價素食後，今（15）日又爆出民眾黨花900萬元買面紙，對此名嘴黃智賢表示，支出的問題實在太多，謊報、多報與誤報金額起碼有幾千萬，讓人感覺是努力花、使勁花，有一種全力把錢洗出去的既視感，稱人不要臉總有底線，但柯文哲跟民眾黨沒有底線，還在幫柯文哲洗地的黃國昌們，真是一家人，「請繼續下去，別停。」民眾黨政治獻金爭議延燒，黃智賢表示，柯文哲的政治商業化模型，就是看到人民，想到的是可以帶給我多少錢，這就是他的政治商業化模型，一切都是錢，如今最終的真相，暫時還沒有出來，但柯文哲跟民眾黨，用再多的謊話跟表演都遮掩不了，兜不攏的數字，呈現出來的惡臭。黃智賢列舉包括，裝潢費1000多萬元、柯文哲授權費1300萬元、電視廣告1000萬（宣稱電視台都不願賣廣告？)、場地費又是500萬又是幾百萬、衣服1100多萬元、民調1000萬元、正聲廣播500萬元、短片1000萬元、執行費1087萬、百貨禮券70萬元、聲動2000多萬元、面紙900萬元、素食便當96萬元，族繁不及備載。黃智賢表示，支出問題實在吐嘈點太多，只要上過班的人，都聽不懂這種謊話，謊報、多報與誤報金額起碼有幾千萬，讓人感覺是努力花、使勁花，有一種全力把錢洗出去的既視感，真相要看檢調的努力偵查。黃智賢也說，號稱有18萬筆小額捐款的民眾黨，被抓包把立鼎公司的2萬4000元捐款，偷偷拆成3筆，質疑這是在洗捐款者？製造小額捐款眾多的假象？還是在幫財團隱匿身份？並說明根據《政治獻金法》規定，1萬元以下捐款，可以匿名，那只要把500萬元拆成500筆，就可以匿名，還可以假裝有500筆小額捐，豈不妙哉？黃智賢說，另雇用網軍帶風向，跟製造假點閱流量，假裝在網路受歡迎，是很多政客的標配，也許很多支出，因此不能曝光，必須靠浮報別的支出，掩蓋這種支出。當然只能等檢調，看檢調有沒有辦法查出真相。但目前幾乎可以確認的，是木可公關是柯家的人頭產業，利用木可公關，把競總收到的政治獻金，千萬千萬元的洗到木可公關，變成私產。黃智賢說，而黃珊珊居然理所當然的，把木可辦柯文哲演唱會，說成是商業行為，就知道柯文哲的行為模式，是把政治上的公共財產，快速變現為個人私產，而把政治商業化，這其實就是貪污，柯但文哲居然以此為「政治創新」，所以要支持者直接去木可買小物，支持柯文哲選總統，而木可公關的員工，領的竟是競總薪水，木可銷售的產品，竟是競總付所有成本。黃智賢說，柯文哲還要開小草咖啡廳，還要開展各種營利模式，要把政治肌肉，全化為白花花的銀子，眾人震驚於柯文哲的敢與不擇手段，但這本來就是柯文哲人生長期的模式，總是要從公家刮下幾層皮來圖利自己。黃智賢表示，柯文哲從當市長開始，就利用台北市府，養自己的網軍，各種宣傳費、公關費與城市舉辦活動的費用，目的不是為台北市，而是照顧自己。之後又寄生在立法院，讓端木去當年薪千萬的富邦金控獨董，端木也要回捐給柯文哲的黨。黃智賢說，政治獻金真是防君子不防小人，但是從柯文哲的政治獻金醜聞，應該就可以了解，為什麼自己對柯文哲這樣不信任，京華城跟北士科，柯文哲圖利財團幾百億元，「按照柯氏企業要求回捐的傳統，要拿多少錢？」黃智賢重申，柯文哲看到人民，想到的是可以帶給他多少錢，這就是他的政治商業化模型，一切都是錢，稱人不要臉總有底線，但柯文哲跟民眾黨沒底線，還在幫柯文哲洗地的黃國昌們真是一家人，「請繼續下去，別停。」