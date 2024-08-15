宜蘭5.7地震「大台北特別有感」！背後原因曝：難怪國家警報狂響

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▲由於「場址效應」和「高樓效應」影響，地震波在大台北地區會被放大，導致搖晃程度加劇。（圖／中央氣象署）

今（15）日17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，地震深度僅9公里，包括台北、新北、宜蘭、花蓮等地民眾當下就收到「國家級警報」，隨後便是長達數10秒的搖晃，雙北市區的民眾對本起地震特別有感，甚至有人想到0403的劇烈搖晃，對此中央氣象署表示，本起地震最大震度在宜蘭有5弱，花蓮、新北及桃園最大震度有4級，台北市為3級，雙北許多民眾地震後困惑，「明明就超搖，規模才5.7嗎」、「剛剛地震直接讓人想到0403」，對此中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，針對場址效應，吳健富進一步解釋，台北地底下有「松山層」和「堅硬的岩盤（第三紀基盤）」，其中是最接近地表的土層是「松山層」，主要由砂、泥、礫等沉積物組成，比起較堅硬的第三紀基盤，松山層相當鬆軟，再配上「西深東淺」的盆地地形，使地震波更容易在台北帶來嚴重的晃動和災情。此外，由於地震波從堅硬岩盤進入鬆軟土層時，震波的震幅、持續時間會被放大，這會讓土層搖得更厲害，也容易和高樓大廈產生共振，一旦建築物未依照法規興建、耐震係數不足，就相當容易損壞，甚至倒塌。