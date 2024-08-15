日本「巨大地震」警報剛解除！宜蘭又接力狂搖　專家解答2者關聯

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▲今（15）日17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，幾乎全台有感，地震深度僅9公里。（圖／中央氣象署）

日本宮崎縣在8月8日發生規模7.1地震，日本氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」，提醒民眾注意可能還有大型地震發生，而日本剛在15日當地時間下午17時解除地震警報，台灣宜蘭縣17時06分發生芮氏規模5.7地震，對此專家透露，，地震接連發生，主要是因為日本跟台灣位在環太平洋地區，目前全球地震狀況還在平均值內，提醒民眾不需過於恐慌。日本發布的「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」宣布於今（15）日當地時間17時解除警報，不過日本氣象廳也提醒，大規模地震的可能性尚未消除，請繼續做好日常「防震準備」。隨後今（15）日台灣時間17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，最大震度5弱，本次地震發生的區域，是菲律賓海板塊從台灣東南邊向北隱沒至歐亞大陸板塊，這起地震的震源在板塊交界叫前緣的位置，因此深度較淺，民眾感受也較劇烈。針對8月8日在日本剛發生規模7以上強震，今日台灣也出現類似情況，中央氣象署地震中心吳健富強調，目前全球地震狀況還在平均值內，規模7以上的地震並未超出平均值，環太平洋地區本就是地震好發帶，提醒民眾不需要過於恐慌。地震專家郭鎧紋也表示，宜蘭芮氏規模5.7地震發生在和平海盆，也就是宜蘭外海，主因是地表斷層破裂，屬於正常能量釋放，相當於0.18顆原子彈威力的能量，不過與日本強震距離遙遠，並無互相影響。