金牌女拳手告羅琳、馬斯克網路霸凌　法國啟動調查最高恐囚禁5年

我是廣告 請繼續往下閱讀

與我國金牌拳擊好手林郁婷一同捲入性別爭議的阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），在巴黎奧運66公斤級贏下金牌後，已正式向法國當局提出刑事訴訟，要求法國檢調針對其所受的網路霸凌進行調查，並點名《哈利波特》作家JK羅琳（JK Rowling）與美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）等人，法國檢調單位也於週三（14）證實對此展開調查。綜合《綜藝》、《每日郵報》與法媒《世界報》報導，克莉芙於拿下金牌戰後，委任律師布迪（Nabil Boudi）於9日向法國當局提交控訴書，包含JK羅琳和馬斯克都因「加重網路霸凌行為」而被列在刑事控訴當中。法國檢察官辦公室則於14日對外聲明，確實已經接到申訴個案，並已經指揮轄下部門針對「基於性別的網路霸凌、公開侮辱、公然煽動歧視與辱及他人」等種種指控展開調查。克莉芙委任律師布迪解釋，根據法國法律，這次訴訟對象為社群媒體X平台「身份不明者」，因此檢方有充分自由度能夠調查所有可能涉及網路霸凌者，這意味著除了匿名發文或分享仇恨言論的社群用戶以外，還能調查數名在奧運期間發文的爭議人物，如曾多次發文質疑其參賽資格的馬斯克、JK羅琳，以及曾發表「讓男人遠離女性運動」言論的美國前總統川普。布迪稱，他們要求的是，檢方不僅要調查這些爭議言論，還要調查任何被認為「有必要受審」者，更強調若案件正式呈上法庭，這些知名爭議人物也將受審。法國法律規定，涉及網路霸凌罪可能會被判處2至5年有期徒刑，以及2.6萬至3.9萬英鎊的罰款。若因發表網路仇恨言論被起訴，肇事者甚至可能被罰款6.4萬至21.4萬英鎊。