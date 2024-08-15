林郁婷奧運金牌威力太帥氣！粉絲要求「戴戒指」連教練都嚇到

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台灣拳后而林郁婷昨日發問，擔心金牌「失色」，並在IG限時動態問「有人知道哪裡有在做獎牌包膜的嗎？看到國外選手的慘況，想要好好保護它」。今天她再次發布限動，她拿著金牌、背景是巴黎鐵塔，向粉絲熱情提供訊息致謝。林郁婷今天下午3時30分出席在新北市政府舉辦的「台灣驕傲、新北榮耀」奧運選手簽名會」，只見林郁婷一出場，現場粉絲都瘋狂，不斷推擠，並且尖叫聲連連。此外，除了市府現場提供簽名板外，民眾也攜帶自己的簽名小物，