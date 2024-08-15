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林郁婷奧運金牌威力太帥氣！粉絲要求「戴戒指」連教練都嚇到

記者吳政紘/綜合報導

▲林郁婷奪下巴黎奧運金牌，人氣超高，也展現親民的一面。（圖／記者葉政勳攝）
▲林郁婷奪下巴黎奧運金牌，人氣超高，也展現親民的一面。（圖／記者葉政勳攝）
台灣拳后林郁婷在這次巴黎奧運拳擊奪金，她今天出席新北市政府所辦的奧運選手簽名會，吸引大批粉絲到場，現場幾乎有500位以上的民眾索取簽名跟合影，林郁婷人氣超旺，甚至有粉絲要求「戴戒指」，讓她跟教練曾自強都嚇到。而林郁婷昨日發問，擔心金牌「失色」，並在IG限時動態問「有人知道哪裡有在做獎牌包膜的嗎？看到國外選手的慘況，想要好好保護它」。今天她再次發布限動，她拿著金牌、背景是巴黎鐵塔，向粉絲熱情提供訊息致謝。

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林郁婷發問　粉絲超愛她

因為不少選手都發生金牌「失色」慘劇，林郁婷稍早在IG限動發文，她表示，「謝謝大家幫忙大力推薦，已經有單位出面會幫我好好保護獎牌了」。

林郁婷今天下午3時30分出席在新北市政府舉辦的「台灣驕傲、新北榮耀」奧運選手簽名會」，只見林郁婷一出場，現場粉絲都瘋狂，不斷推擠，並且尖叫聲連連。

新北市政府今天下午3點舉辦《臺灣驕傲 新北榮耀》感恩茶會，包含拳擊金牌林郁婷、柔道選手連珍羚、體操選手丁華恬、跆拳道選手羅嘉翎、射箭雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒等人都到場。林郁婷人氣最高。

此外，除了市府現場提供簽名板外，民眾也攜帶自己的簽名小物，一名男粉絲則拿出筆記型電腦請林郁婷、羅嘉翎簽名，他開心表示這台電腦要拿來當成傳家寶，不過擔心簽名會磨損褪色，他也會考慮將筆電包膜保存。

而另一位女粉絲更狂，直接拿出戒指要林郁婷「戴上」，等於在跟林郁婷「示愛」的互動，讓她都傻眼，連教練曾自強也都笑了。


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