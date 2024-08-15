全球情勢動盪！美國選舉前資金謹慎　謝金河指明朗時刻

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近期國際情勢紛擾，烏克蘭反攻進俄羅斯境內，中東情勢多變，美國選舉進入白熱化，財信傳媒董事長謝金河今（15）日接受採訪時認為，這段時間資金會比較謹慎，認為美國大選總統辯論完後，情勢會比較明朗。謝金河今接受媒體聯訪時提到，最近可以看到全世界的變數非常有趣，俄烏戰爭理論上大家原本認為是看烏克蘭可以拖多久，現在變成烏克蘭反攻到俄羅斯的境內，這個變數非常值得注意，俄羅斯現在看起來沒有想像中這麼強勁，俄烏戰爭未來有什麼變數要評估。謝金河也說，中東形勢方面，哈瑪斯領袖遇襲身亡後，伊朗隨即發表聲明要發動另一場新的戰爭，黎巴嫩真主黨領袖也遭因空襲身亡，但到今天為止，美國航空母艦出動，伊朗仍按兵不發，所以中東情勢看起來也跟大家想像的不太一樣，還有孟加拉總理哈希那突然被趕走也讓大家感到非常意外，還有越泰等國，地緣政治變動一直都在。至於美國總統大選備受各界關注，謝金河預估，現在到11月5日選舉結束都是世界板塊變動中劇烈的部分，相信這段時間資金會比較謹慎，9月4日總統辯論完後，情勢會比較明朗，這時候對未來投資會比較有顯著變化。