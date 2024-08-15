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不是毛巾！飯店「1物品」竟是細菌溫床　專家示警：常常忽視清潔

記者賴禹妡／綜合報導

▲毛髮疾病專家提醒，若飯店內的吹風機沒有適當清潔，恐怕會成為細菌、病菌滋生的溫床，進而影響到人體頭皮健康。（示意圖／取自Pexels）
▲毛髮疾病專家提醒，若飯店內的吹風機沒有適當清潔，恐怕會成為細菌、病菌滋生的溫床，進而影響到人體頭皮健康。（示意圖／取自Pexels）
不少人外出旅遊住飯店時，考量到衛生問題，選擇自行攜帶毛巾、牙刷等個人用品。不過，其實飯店配備的「吹風機」也是一大問題，毛髮疾病專家就提醒，若飯店內的吹風機沒有適當清潔，恐怕會成為細菌、病菌滋生的溫床，進而影響到人體頭皮健康，成為一顆「不定時炸彈」。

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根據外媒《鏡報》報導，毛髮疾病學家傑奎（Jacqui McIntosh）向大眾示警，一項研究顯示，飯店、旅館內的吹風機，經常會被清潔人員視為非重點打掃的物品，但其實人的頭髮及頭皮中潛藏著許多不為人知的細菌，恐怕已成為病菌的溫床。

傑奎表示，吹風機內部中經常被忽視的灰塵、黴菌及其他污染物，對於頭皮都是「麻煩製造者」，不只有衛生問題，更容易導致頭皮發炎、暗沉、孳生頭皮屑、毛躁，甚至是掉髮的後果。

▲一名男網友近日發現女友都用吹風機「吹乾私密處」，讓他感到非常意外。（示意圖／取自photoAC）
▲吹風機內部中經常被忽視的灰塵、黴菌及其他污染物，對於頭皮都是「麻煩製造者」。（示意圖／取自photoAC）
而飯店房間的吹風機若不常清理消毒，就會導致細菌、病菌滋生，房客一但使用藏污納垢的吹風機，就會對健康造成危害風險，同時也不利於毛髮健康，可能會引發感染、刺激或破壞毛囊、減緩頭髮生長等。

不只如此，當吹風機進風口被堵塞時，吹出來的熱風變得不穩定，讓頭髮部分區域變得過熱，導致頭髮乾燥、脆弱、髮尾容易分叉等，嚴重時甚至會燒傷頭皮。傑奎形容，疏於清潔的吹風機就像一顆不定時炸彈，「堆積在裡頭的碎屑會導致機體過熱，增加頭髮燒焦、頭皮燒傷的風險。」

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