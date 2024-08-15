LINE群組可以看誰已讀嗎？海巡後答案出爐「暫時可以放心」

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▲三星手機提供App雙開功能，可以在同一台手機登入第二個LINE、FB等帳號。（圖／記者周淑萍攝）

雖然社群軟體相當多元，但對於台灣用戶來說黏著度最高的還是LINE，根據統計LINE在台灣擁有超過2100萬名用戶，長期穩居台灣通訊軟體市場的第一寶座。不少人在LINE擁有相當多群組，而顯示「已讀」的功能向來受到用戶關心，一對一聊天室已讀相對簡單，但如果是在多人的群組裡，可以知道哪些人已讀嗎？經查官方的使用說明，目前應該是沒有辦法，但如果想要一支手機雙LINE帳號，三星倒是有法可解。想要在社群平台上查看有哪些已讀訊息使用，其實FB的Messenger、Instagram、WhatsApp這三款APP，已經可以查看是誰已讀；至於台灣民眾黏著度最高的LINE，記者實際查看LINE官方說明，目前依舊沒有提供相關的功能。但幾年前LINE官方有推出一款輕量版的LINE Lite，當時可以顯示已讀的好友，目前LINE Lite已經結束服務，無法下載，真的想要查看有誰已讀，或許第三方App或是付費的監控軟體可以使用，但安全性需要審慎考量。雖然目前官方還沒有釋出可以查看誰已讀的功能，但如果同一台手機需要使用兩個LINE帳號的話，三星有雙開的方式，三星手機內建「Dual Messenger」功能，開啟想要雙開的App後，就會出現一樣的App，但會在右下方出現了兩個相疊的紅色圈圈，藉此辨識，開啟之後即可在同一支手機登入兩個LINE帳號，對於有斜槓身份的上班族或是有工作帳號者來說就不用一直切換帳號。