「水赤床」韓式烤肉韓國天團也愛呷 插旗台中9月開幕

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▲這道火燒起司牛排骨是頂級料理，重要節日才上桌，作工繁複，要兼色香味俱全。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.15)

▲來自高雄的「水赤床」韓式烤肉插旗台中，老闆之一李淑芬率2名兒子來幫忙打天下。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.15)

▲「水赤床」韓式烤肉標榜提供道地韓式料理，要讓懂吃的台中饕客分享好滋味。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.15)

台中是「鍋烤」市場一級戰區，來自高雄的韓式烤肉名店「水赤床」看好商機，插旗崇德路商圈，標榜帶來道地韓國美味分享中部饕客。「水赤床」老闆之一是韓國人，擁有多年餐飲業資歷，一手韓式美食廚藝，連韓國天團Super Junior來台演唱都慕名前往，甚至在演唱會上大讚「豬五花真好吃」。如此底氣，難怪勇於闖進台中一級戰區，預定9月開幕。目前試營運，期間用餐即贈送韓國果汁。「水赤床」韓式烤肉品牌創立7年，是高雄人氣名店，連韓國天團來台開唱都指定到「水赤床」用餐。7年來，「水赤床」從首創店僅有12張桌子，到跨過濁水溪搶進台中一級戰區，目前已展店3家，生意做得有聲有色。另一名老闆李淑芬表示，台中是美食發源地，消費者包容性與接受度都很高，消費潛力夠，所以在選擇展店目標時，大家有志一同決定「前進台中」。位於崇德十路一段300號的「水赤床」韓式燒肉餐廳，標榜以韓國王室風格的專人桌邊服務，提供客人在享受美味的同時，也能感受到備受禮遇的用餐體驗。這種源自韓國王室傳統的服務方式，由服務人員提供桌邊烤肉服務，精確掌握火候，確保每片肉質都能烤到最佳口感。無論是經典韓式料理，以至多樣化的韓式小菜，每一口都凝聚了「水赤床」對於韓式料理的職人精神，要帶給中部消費者最道地的韓風美味。「水赤床」嚴選頂級肉品，除了奢華頂級的A5和牛、西班牙國寶伊比利豬肉外，連韓式烤肉最經典的豬五花，都特別選用台灣逾40年口碑的信功肉品，有著豬肉界台積電美譽的信功肉品，已遠銷日本20逾年。韓國天團Super Junior來台演唱，在水赤床用餐時，就一條接著一條的點，甚至在演唱會上，都大讚美味的豬五花讓他欲罷不能。除了頂級肉品，「水赤床」堅持使用韓國進口的優質原物料，也遵循韓國傳統烹飪技藝，可說提供了無可挑剔的用餐體驗，也將韓國美食的奢華與精緻呈獻給懂得吃的中部饕客。