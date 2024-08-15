宜蘭5.7地震可能「只是前震」？專家曝有5%機率　氣象署回應了

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▲從1973年開始，該地區規模5以上、深度小於50公里的地震就有14個，其中最大的是2001年6月14日的規模6.3地震。（圖／中央氣象署）

▲郭鍇紋指出，花蓮強震的餘震，往北大概就分佈到秀林鄉附近，再往北到宜蘭通常就是「獨立事件」。（圖／郭鍇紋提供）

今（15）日17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，幾乎全台有感，地震深度僅9公里，雙北、宜花也響起國家警報，民眾擔憂，本次規模5.7地震是否有可能是前震，未來還會有更大規模地震在該地區發生，吳健富提及，台灣的東北角，也就是今天發生地震的區域，從1973年開始，前一次發生規模5以上地震的時間是今年5月10日，達到6.0。吳健富強調，，當地的地質構造大概每2年發生一次，「要說不會有更大的地震無法肯定，但通常屬於獨立事件，相互沒有關聯，要有前震、主震的連續關係，整體來說機會不高。」自從2022年9月17日，台東關山發生規模6.4「前震」，隔天池上才出現規模6.8「主震」後，有關前震的議題不斷被討論，前中央氣象局地震中心主任郭鍇紋則表示，郭鍇紋也提及，本起地震和0403花蓮強震無關，花蓮強震的餘震，往北大概就分佈到秀林鄉附近，再往北到宜蘭通常就是「獨立事件」，此外，今年已經出現19起規模5以上的地震，一共釋放約42.7顆原子彈的能量，若加上其它小型地震，今年總共已經釋放約46顆原子彈能量，剛好和一次921大地震差不多。