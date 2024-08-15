夏季新冠潮重返！世衛警告「84國疫情升溫」　下半年疫情恐更嚴峻

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世界衛生組織（WHO）示警，全球至少84個國家的新冠疫情再次出現升溫情況，包含歐洲、北美與亞洲部分地區都出現新冠疫情病例增加的趨勢。世衛數據發現，俄羅斯病例數居全球首位，而美國則是死亡人數最高的國家，專家對此也警告這波夏季新冠潮恐預告了下半年的病情更加嚴重，未來數個月恐怕會重演大量患者擠滿醫院病床的情況。全球新冠疫情持續上升，中國自7月開始疫情升溫，還出現傳染力更高的XDV變異株，亞洲地區包含日韓也出現疫情再次擴散，韓國疾病管理廳稱主因應是天氣炎熱，民眾大多數時間都待在密閉的冷氣房裡，此前參與巴黎奧運的多名選手也檢測出陽性，顯示國際間新冠病毒的流行程度出現明顯擴張。《華盛頓郵報》指出，世衛流行病學家范科霍夫（Maria Van Kerkhove）擔心若這波疫情開始出現更嚴重的變異株，那麼在新冠疫苗覆蓋率還不高的地區，恐怕會讓高危險群出現普遍重症的情況。世衛數據指出，統計至7月21日為止，俄羅斯新冠病例數是全球最高，而美國則是罹患新冠疫情死亡人數最高，而截至7月27日，美國急診室中11歲及以下的兒童為新冠發病率最高，略高於75歲及以上成年人。美國醫院協會（American Hospital Association）官員指出，在加州部分醫院報告當中可以發現，因為新冠疫情住院的人數比預期的還要多，且住院時間比過去幾波疫情還要長，而因為現在多數民眾普遍在感染新冠病毒後不會進行檢測或赴醫接受治療，因此想要準確追蹤病例相當困難，這也讓研究人員難以評估變異株影響的嚴重程度。此外，官員也示警夏季這波全球疫情恐怕會使下半年的病情更加嚴重，因為秋冬更容易出現流感、呼吸道融合病毒等疾病，醫院最擔心的就是民眾不願接種流感或新冠疫苗，導致未來數個月會再次在醫院看見患者們塞滿病床的情況。