展現台灣港群軟實力！太平洋港口協會第110屆年會落幕

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▲太平洋港口協會年會落幕，讓台灣港群展現出區域樞紐港口的外交軟實力。(圖／台灣港務公司提供)

▲參與太平洋港口協會年會的與會各國代表發言踴躍。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司董事長李賢義(右2)和與會各國代表互動熱絡。(圖／台灣港務公司提供)

由台灣港務公司所主辦的太平洋港口協會第110屆年會14日在高雄港都落幕，下屆將由加拿大納奈默港(Port of Nanaimo)接棒，為此一活動畫下完美句點，讓台灣港群展現出區域樞紐港口的外交軟實力。太平洋港口協會(Association of Pacific Ports)第110屆年會於日前，在高雄港旅運中心、高雄洲際酒店等處舉行，有來自9個國家，30個港口，72位代表與會。在年會期間，在交通部部長李孟諺、高雄市市長陳其邁、台灣港務公司董事長李賢義等人見證下，由台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮，代表高雄港，分別與同屬該協會的我國邦交國馬紹爾群島共和國馬久羅港、美國長灘港締結姊妹港。在年會論壇，其議程包含，美國海事局太平洋政策座談、長灘港副局長Noel Hacegaba博士建構港口永續未來專題演講、會員港口近況發展分享，以及港埠產業周邊業者交流。主辦的台灣港務公司更與大會聯袂邀請長期與台灣港群友好的太平洋西岸港口，包括韓國釜山港、日本神戶港、那霸港和東京港等派代表與會，並藉此年會，由高雄港與同屬該協會會員之美國長灘港及馬紹爾群島共和國馬久羅港簽署個別姊妹港協議。台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，高雄港與美國長灘港，均為太平洋航線重要港口，雙方以締結姊妹港方式承諾未來綠色港埠永續合作規劃，並具體落實總統賴清德7月甫接見馬紹爾群島共和國國會議長之期盼，由高雄港與馬久羅港締結姊妹港，就台灣港群豐富之港埠營運經驗，持續與馬久羅港進行交流。會中，台灣港務公司亦分享台灣港群在智慧港口、永續港口及替代能源上的亮點成果，並邀請長榮海運公司進行綠色智慧碼頭營運分享，且安排與會人員到高雄港洲際貨櫃碼頭第六、七貨櫃中心智慧化貨櫃場參訪，對高雄港洲際貨櫃碼頭的先進設備留下深刻印象。