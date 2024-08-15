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響應「百團到花蓮」號召 中市民政局接力送暖不間斷

記者柳榮俊/台中報導

▲響應「百團到花蓮」協助振興觀光號召，中市民政局長吳世瑋率團接力送暖到花蓮。（圖／民政局提供）
▲響應「百團到花蓮」協助振興觀光號召，中市民政局長吳世瑋率團接力送暖到花蓮。（圖／民政局提供）
0403地震重創花蓮觀光及產業，台中市政府民政局長吳世瑋響應市長盧秀燕「百團到花蓮振興觀光」號召，邀集各區里長及區公所基層幹部分四梯次造訪。局長吳世瑋昨(14)日率領第二梯次近170位里長及民政業務同仁，展開為期兩天一夜參訪行程，送暖到花蓮，受到花蓮縣府民政處長明良臻等人熱情歡迎，雙方並互贈紀念品，攜手同心，為花蓮加油。

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▲中市民政局長吳世瑋率團參訪，花蓮民政處長明良臻熱情歡迎，雙方並互贈紀念品，（圖／民政局提供）
▲中市民政局長吳世瑋（左）率團參訪，花蓮民政處長明良臻熱情歡迎，雙方並互贈紀念品，（圖／民政局提供）
吳局長表示，0403花蓮地震重創當地觀光，未料當地業者還來不及重振，凱米颱風來襲又衝擊東部鐵公路，再度衝擊震後復甦的觀光旅遊，民政局持續以實際行動，表達台中對花蓮的深厚關懷及支持，同時也藉由參訪活動強化各區互助合作理念，相互交流工作經驗與心得，帶動區里凝聚力共同提升服務質量，滿足民眾服務需求。

民政局說明，第2梯次共邀集豐原區、后里區、潭子區、大雅區、神岡區、東勢區、石岡區、新社區、和平區、梧棲區及東區等11區里長及區公所人員近170人前往花蓮參訪，包括舊稱花蓮港陸軍司令部辦公室的「松園別館」、花蓮境內最大湖泊「鯉魚潭風景區」、早期東部重要製糖工廠「花蓮光復糖廠」等，期盼藉此提升區里自治幹部的遠識，活化應用於台中市鄰里服務中，提升市民生活福祉。


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