暑假壓軸登場！2024高雄海洋派對水花樂園首先亮相

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▲在地幼兒園學童躍躍欲試，準備共同開箱《水花樂園》。(圖／記者黃守作攝，2024.08.15)

▲高雄市政府副秘書長張家興致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.08.15)

▲在地幼兒園學童共同為水花樂園開箱，體驗超沁涼可愛又刺激的親水遊具。(圖／記者黃守作攝，2024.08.15)

2024高雄海洋派對活動將於17日起到25日止，在高雄港大港橋周邊舉行，今(15)日，首先推出水花樂園遊具開箱體驗，有近百位在地幼兒園學童搶先試玩全新打造全台獨一無二的大型親水氣墊遊具，並有更多趣味主題，歡迎家長在暑假尾聲，帶小朋友到大港橋周邊，做親子活動，大玩一夏。高雄海洋派對活動15日首先亮相的水花樂園遊具開箱體驗活動，是由高雄市政府副秘書長張家興、海洋局局長黃登福與高雄港土地開發公司董事長沈妙姿等人，共同參與高雄海洋派對水花樂園遊具開箱體驗活動。高雄市政府副秘書長張家興表示，由高雄市政府籌備的2024海洋派對活動，推出7大沁涼活動，串連陸、海、空打造精彩活動派對，自17日起到25日止，讓大小朋友於8月尾聲大玩一夏。張家興說，這次擔任高雄海洋派對活動代言人的Dora謝雨芝，擁有主持食尚玩家吃喝玩樂多年的經驗，正符合專業玩咖的特質，她化身警察、輕軌服務員、遊艇水手及水上遊憩救生員等多種角色，拍攝海洋派對宣傳廣告，影片中還體驗了水上腳踏車，讓她對於高雄港第三船渠及愛河灣周邊多元的水域遊憩體驗大讚太Cool了，對高雄港灣留下深刻的印象。