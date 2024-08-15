女星愛陳曉東20年圓夢！吳宗憲神助攻　擁抱男神嗨翻：太不可思議

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▲解偉苓獲得陳曉東的擁抱。（圖／瑜樂工作室提供）

唱紅痞子英雄插曲《放逐愛情》的歌手解偉苓，日前上節目《綜藝大熱門》，在主持人吳宗憲的助攻下，與偶像男神陳曉東相見歡，不僅在偶像面前獻唱，更獲得男神擁抱，不可思議直呼：「這一切都太不可思議了，剛剛是做夢嗎？」在節目中，解偉苓以中國風改編陳曉東經典代表作之一的《猜猜猜》，還將珍藏已久的專輯、寫真書帶到棚內，甚至還保留了當初陳曉東寫給歌友會粉絲的手寫信，驚人舉動讓陳曉東相當感動，解偉苓表示：「保存了20幾年，沒想到居然有機會在東東哥面前拿出這些收藏品，感覺太奇怪了。」吳宗憲在解偉苓唱歌前表示：「如果唱得好，就可以獲得陳曉東的擁抱。」接著轉頭問陳曉東：「偉苓唱得好嗎？」陳曉東馬上回答「好！」解偉苓現場得到男神擁抱，羨煞眾人。錄影結束後，解偉苓興奮地向工作人員透露：「真的超開心！很謝謝東東哥，也謝謝憲哥超強力的助功！」她坦言，在大熱門錄影這麼多次，第一次有一種自己不是來工作，而是參加歌友會的感覺，整場不自覺都是滿面微笑，眼睛一直盯著陳曉東。解偉苓出道20年從沒和偶像面對面過，先前巧遇陳曉東到電台宣傳演唱會，她顧不得正在on air的現場節目就衝出來跟偶像拍照，沒想到當天下午就收到製作單位邀約演唱陳曉東的歌曲。解偉苓害羞表示：「其實剛剛唱歌的時候超緊張，現在胃還有點痛，一直不敢往東東哥的方向看，可是又忍不住想偷看。」