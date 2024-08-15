「星光2班」4正妹合體！梁文音被爆耍大牌　16年前內幕曝光

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▲曾沛慈、魏如昀和林佩瑤透露，已經預留好10月12日的時間，準備要去聽梁文音的演唱會。左起為魏如昀、林佩瑤、梁文音、曾沛慈。（圖／環球音樂提供）

梁文音憑選秀節目《超級星光大道》出道至今迎來第16個年頭，將於10月12日首登台北國際會議中心舉辦「為什麼聽情歌」演唱會，「星光2班」閨蜜曾沛慈、魏如昀與林佩瑤為力挺好姐妹，昨（14）日晚上特別與梁文音合體於IG直播，邊吃鍋邊暢聊當年趣事，4人還接力合唱「星光2班」主題曲〈你們是我的星光〉，更是掀起全網回憶殺。被問到當年參賽「誰最大牌？」3人紛紛指稱是梁文音，爆料她賽前不講話、溝通只靠點頭搖頭，比完賽就速速離開現場，讓人難以親近；直到賽後發合輯一起跑通告，才發現梁文音真性情根本超討喜。4人分享過去比賽時在攝影棚跑步驅寒，或各佔一方開嗓練歌，或面對評審太緊張用氣音打招呼等往事，彷彿昨日般生動且歷歷在目；回顧當時比賽的遺憾，曾沛慈無奈後期因聲帶發力方式不對，導致和邰正宵合唱〈九百九十九朵玫瑰〉失常，「現在再合作，一定可以唱得更好」，而梁文音則是覺得自己PK Alisa那場表現很差，導致當集被淘汰，幸好後來靠敗部復活重返舞台。她們也打趣當時每個人都是在沒有監聽耳機的配備下表演，真的是純靠實力比拚。梁文音日前推出新歌〈短痛不如長痛〉，以痛徹心扉的音式唱腔回歸，在KKBOX數位榜衝出周榜冠軍的好成績，MV也於YouTube破百萬點閱率。梁文音詢問姐妹們，「我們從星光就在一起了，我想知道我唱歌有沒有進步？」，林佩瑤讚她是「情歌女王」，魏如昀也說：「Of course，進步更多、全新進化，現在是梁文音的Next Level。」而曾沛慈透露，一看〈短痛不如長痛〉MV就愣住了，「我沒真的哭，但跟著MV和歌聲就進去歌曲的情境了，想著『天呀！梁文音進化了』，心裡很驚喜，超級為她開心。」曾沛慈、魏如昀和林佩瑤除了直播力挺梁文音，也表示已預留好10月12日的時間，要去現場好好聽梁文音唱情歌，曾沛慈突感性說：「現在能開演唱會真的很難得，不管是在座的誰，有辦演唱會就必須要買起來，畢竟我們的年紀⋯。」魏如昀笑回：「年紀怎麼了？我們當年不是說要唱到不能唱為止。」梁文音也附和，「對！我也很驚訝不知不覺我也唱了16年了」，4人也打趣常聽粉絲留言說「聽妳們歌長大的」，忍不住吐槽，「你們的小時候，也是我們的小時候好嘛。」