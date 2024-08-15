「雙率」都弱！人民幣存款跌破1300億　美降息恐怕也難挽回

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中央銀行今（15）日公布今（2024）年7月本國銀行人民幣存款餘額1281.66億人民幣，再次跌破1300億人民幣大關。央行表示，即便市場預期美國聯準會（Fed）9月降息，美元可能轉弱，可是在人民幣匯率、利率都弱的情況，加上日本在升息，日圓也回升，市場未必回頭加碼人民幣。根據央行統計，7月外匯指定銀行（DBU）存款餘額減少32.76億人民幣，降至932.79億人民幣，國際金融業務分行（OBU）則增至348.87億人民幣，本國銀行人民幣存款餘額合計1281.66億人民幣，再度失守1300億人民幣大關。央行分析，DBU存款餘額下滑，法人戶、個人戶雙雙減少，除了有公司以人民幣支付貨款，導致餘額減少，法人公司存款餘額普遍下滑，可能法人對於人民幣以實質需求、資金調度為主，投資理財配置減少。回顧過去人民幣存款的全盛時期，台灣人瘋存人民幣，因為當時利率動輒4%、5%，就像現在的美元，如今存款專案利率僅2%上下，吸引力不如以往。目前1個月期以永豐銀3.05%最佳，3個月渣打銀行有2.2%，6個月期板信銀行提供2.3%，1年期板信銀行給2.4%，其實都沒什麼波動，即便較優的利率也有特定條件或極短天期，相較美元遜色。雖然目前市場預期美國9月有望降息，美元可能轉弱，但央行認為，今年以來市場已不斷修正降息預期，可能降息時間點預期一延再延，一切還是要等9月美國利率決策結果，再看對金融市場的影響，只是即便如市場預料降息，美元走弱，市場也不一定增持人民幣，尤其日本央行近期升息，也帶動日圓走強，抱日圓可能還比民幣更具吸引力，推測人民幣存款放緩的趨勢仍將延續。