繳不出Q2財報！廷鑫及昶虹併案處分出爐　證交所：8/19起停止買賣

我是廣告 請繼續往下閱讀

證券交易所今（15）日公告，廷鑫興業股份有限公司與昶虹國際股份有限公司，將自8月19日起併案停止買賣。證交所指出，廷鑫經形式審閱國內上市公司（除金融保險公司計 34 家申報期限至 9 月 2 日外）第 2 季財務報告，嗣查廷鑫未依法令期限公告申報113年第2季財務報告，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，證交所已公告自8月19日起將其上市有價證券併案停止買賣；而昶虹國際股份有限公司其上市有價證券經列為變更交易方法暨停止在證券集中交易市場買賣在案。嗣查昶虹未依法令期限公告申報113年第2季財務報告，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，證交所已公告自8月19日起將其上市有價證券併案停止買賣。根據證交法規定，未能如期繳交財報將會停止買賣，若無法在 6 個月內補齊，恐面臨下市危機。根據證期局先前估算，廷鑫及昶虹終止上市時間可能落在今年11月18日。證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上開財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。