展現醫學教育實力 中山醫大分發入學滿招零缺額

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113學年度大學分發入學15日放榜，專注醫學教育64年的中山醫學大學，今年在全球AI科技崛起、醫學類組面臨前所未有的挑戰下，四大學院全數科系無寄存名額，達到滿招100%零缺額，顯現該校致力提升教學品質與深耕產官學研合作的辦學績效，受到學生與家長信任。根據大學考試入學分發委員會公告數據，113學年度分發入學登記人數共37,069人，總錄取人數35,076人，錄取率為94.62%，相較於112學年度降低了1.52個百分點。中山醫大在113學年度學士班所有招生管道的1517個核定名額中，分發入學共777個名額，全數額滿，招生率達成100%，位列全台11所「零缺額」的私立大學之一。中山醫大教務長張元衍表示，中山醫大多年來致力於融合醫學與科技，推動創新教育與研究。學校不僅擁有堅實的醫學基礎課程，還積極融入最新的AI技術與醫療應用，培養學生具備跨領域的專業能力。這種結合前瞻科技與傳統醫學的教育模式，吸引了眾多優秀學生，成為中山醫大在AI浪潮中依然保持吸引力的重要原因。張元衍指出，中山醫大不僅注重學術研究，更積極透過與醫療產業的緊密合作，學生在校期間就接觸到最新的臨床技術與研究成果，並將所學應用於實際工作中，使得該校畢業生在醫療領域中擁有強大的競爭力。校方表示，未來將持續提供多元學習資源及創新的教學模式，從基礎課程到臨床實習，力求讓每位學生都能在學習過程中實現自我價值，並導入跨國學習機會，讓學生能夠掌握全球醫學的最新趨勢，為未來的醫療挑戰做好準備。