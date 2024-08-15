蔡淳佳跨刀唱電影主題曲！擔重任兼任製作人　下一步計畫曝光

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▲蔡淳佳不僅在歌唱事業上得意，還和老公一起經營高端眼鏡中心。（圖／Joi Music提供）

「療癒天后」蔡淳佳（Joi）推出新作〈相思河畔〉，這首歌是新加坡才上映的電影《樂園》（Wonderland）的主題曲，是導演蔡於位親自去邀請。蔡淳佳看過影片後感動落淚，不但首肯還親自出任製作人，相挺到底。除了工作，蔡淳佳也分享感情生活，和大學同窗Jack相識相戀已久，2人現在一起經營高端眼鏡中心，日前還特別搬至新加坡蛋黃區烏節路。蔡淳佳這次推出新作，對於重新演繹這首起源於暹羅的經典歌曲，表示作為是民歌手出身，詮釋名作沒有任何罣礙，還把另一首也在電影中大量出現的〈甜蜜蜜〉，巧思以哼唱的方式置入前奏。蔡淳佳近來也轉型獨立製作，設立個人品牌「Joi Music」，睽違6年於去年推出一首精釀的創作EP《假如給我三天光明》，完全自製，從詞曲創作、製作到造型、企劃，都由她一手包辦，主打歌〈幾何〉更是大獲好評，也給了她不少信心，她表示今後也會源源不絕推出新單曲，讓粉絲不再等那麼久。蔡淳佳透露，這次親自觀賞試片後也感動落淚，片中描繪父親和遠行女兒的情感刻畫深刻，令人動容。而她慷慨接下主唱大任，更幫導演省預算，親自跳下來擔任製作人，從邀約到殺青只花了2個多月，其中她配唱只花了1個多小時就大功告成，讓團隊都驚嘆她的掌握力，蔡淳佳笑說：「因為我有看電影呀，錄音時我感情已經整個帶入到劇情中。」讓導演蔡於位聽了直呼：「淳佳厲害！」蔡淳佳不只在歌唱事業得意，還是華語歌壇中唯一擁有驗光學位和驗光師執照的女歌手，且和大學同窗Jack開花結果多年，結為「驗光CP」，小倆口同心創設的高端眼鏡中心「eyecarepeople」開業至今也有12個年頭，日前更搬至新加坡蛋黃區烏節路。而獅子座壽星的蔡淳佳，面對老公詢問想要什麼禮物？她說什麼都不用，一起吃飯兩人天地就好，Jack就訂了韓式無菜單料理，夫妻倆靜靜地彼此陪伴就感到非常幸福。