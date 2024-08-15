培育國際化跨域人才！文藻與美國奧勒岡州四所大學簽署姊妹校MOU

我是廣告 請繼續往下閱讀

文藻外語大學積極拓展台美學術交流，今(15)日與美國西奧勒岡大學、東奧勒岡大學、南奧勒岡大學及奧勒岡理工大學共同簽署姊妹校合作備忘錄，未來雙方將在師生互訪、學生交換、研習及華語教學等項目緊密交流合作，共同培育國際化跨域人才。高雄市長陳其邁今日出席見證簽署儀式，美國在台協會高雄分處長張子霖（Neil H. Gibson）與高雄市議員身兼市議會國民外交促進會長的議員林智鴻也一同出席。陳其邁表示，高雄與奧勒岡州的波特蘭市已是姐妹市，每年除了派員出席波特蘭市的活動外，在教育、文化及港口等都有交流，雙方往來密切。此次藉由簽署姊妹校MOU，不僅能延伸高雄的軟實力，與奧勒岡州有更多教育資源的結合，同時也相信未來在高雄及奧勒岡州的大學間會有更頻繁的交流。陳其邁指出，此次雙方簽署姐妹校歸功於美國奧勒岡州眾議會Paul Evans州眾議員和Brian Clem州前眾議員兩人大力促成。他稱許選擇文藻結為姐妹校是「正確的選擇」，在地許多翻譯人才均出自文藻，且儘管文藻以語言類文科為主，卻憑藉跨領域的學習，成為TSMC指定的高雄選校之一。文藻外大校長莊慧玲指出，目前文藻外大於全球已擁有超過320所姊妹校，學校內十分之一的學生有機會出國留學，同時文藻也能接待來自全球19個不同國家的國際學生，以多元化觀點和文化豐富校園。今日是文藻外大與美國奧勒岡州著名大學，建立新合作夥伴關係的一個重要里程碑，此次合作將加強文藻外大與全球的聯繫，並為學術交流和發展開闢新紀元。