印尼新住民擔任13年通譯！雲林移民署表揚志工　

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▲雲林縣縣政府處長林文志到場鼓勵及嘉勉。（圖／移民署提供）

▲雲林移民署協助本站志工的志願服務紀錄及電子檔榮譽卡E化。（圖／移民署提供）

為提升志工及通譯人員服務知能與品質，移民署雲林縣服務站日前結合雲林縣政府社會處、新住民家庭服務中心，舉辦「113年志工及通譯服務人員教育訓練」，並公開表揚113年度優良志工廖瑞嬌、張清秀、林香蘭及蔡秀霞等人，分別榮獲內政業務志願服務獎勵金、銀、銅質徽章及得獎證書，感謝所有志工及通譯人員的無私奉獻及熱誠服務。此次訓練課程內容豐富多元，特別邀請雲林縣新住民家庭服務中心社工督導邱昭維分享「志願服務與通譯服務發展趨勢、跨文化敏感度認知」；雲林縣政府社會處科長許惠雯講授「新住民社會資源介紹」，充實志工及通譯人員各項服務知能；並特別安排雲林縣政府社會處社工師蘇秋榕教授「兒少性剝削案件類型與通報流程」，宣導性暴力犯罪防治及分享網路交友詐騙實例，強調防詐工作不分國籍，打詐新四法上路，希望透過志工及通譯人員的力量，向洽公民眾及新住民宣導各式詐騙手法，提升識詐、防詐的能力。獲頒內政業務志願服務獎勵金質徽章的志工廖瑞嬌，自104年從公務機關退休後，在移民署雲林縣服務站擔任志工迄今9年，她很喜歡跟民眾聊天互動，所以總是耐心回應民眾問題，讓許多外籍人士及新住民得到及時的幫助。廖瑞嬌表示「助人為快樂之本」，在移民署擔任志工很開心，這裡就像一個大家庭，每次來當志工都能感到十分充實，收穫滿滿。另外，在雲林縣服務站擔任13年通譯志工的潘寶蓉表示，很喜歡在移民署當志工，可以見到很多印尼同鄉，並且把自己的經驗分享給大家，還有許多同鄉會選擇在她服務的時段前來辦理，大家可以聚在一起聊天，感覺十分開心。雲林縣服務站主任黃仲傑表示，感謝雲林縣政府社會處鼎力協助，慷慨提供場地及師資，在推動新住民事務總是不遺餘力，同時感謝志工與通譯一直以來的努力，讓初次來到本站的外籍人士都能感到安心，順利辦妥手續。也同時呼籲更多人參與志工服務行列，為社會的和諧與進步貢獻一份力量。