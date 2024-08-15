防彈SUGA酒駕被抓！再被爆出「軍訓期間」睡好睡滿、態度不佳

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▲BTS成員SUGA爆出酒駕後慘摔，被南韓警方逮捕，後續經紀公司證實此事，而SUGA也於粉絲交流平台公開致歉。（圖／IG agustd）

韓國男團BTS（防彈少年團）成員SUGA（閔玧其），8月初因酒駕電動車遭警方逮捕，酒測值高達0.227％，事後遭到吊銷駕照，引起外界一片譁然。如今韓媒《體育京鄉》再爆出，SUGA同梯弟兄於的爆料貼文，他指稱SUGA 2023年受訓時打瞌睡、態度不佳等問題，再掀熱議。根據《體育京鄉》報導，在韓國替代役專用的APP「公益人間」上，有一名匿名為「扁平選委會」的網友發文申訴，指稱正在服替代役的韓團BTS（防彈少年團）成員SUGA（閔玧其），去年11月20日至24日一起接受基礎訓練教育時間，SUGA自願擔任小組長，但卻沒有善盡職責。匿名為「扁平選委會」的網友表示，在5天4夜的基礎訓練期間，身為小組長的SUGA不僅在教育時間打瞌睡，醒來後還完全搞不清楚狀況，接著又繼續滑手機滑到睡著，誇張的行徑甚至影響到小組表現，導致團隊參與率獲得低分評價，引發組員不滿。其實韓團BTS為了洗刷「是否服兵役？」負面議題，成員們在入伍後都有力求表現，像是Jin榮獲「特級戰士」、j-hope獲選為新兵助教，都是正面形象的結果。對比成員SUGA在服兵役期間酒駕被逮，還被翻出接受基礎訓練教育時間，態度與表現都不佳的狀況，形成天壤之別。