蕭秉治12月攻上小巨蛋開唱！預告有驚喜　Project X邁入最終章

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭秉治這次推出新歌〈愛是痛苦的總和〉，透露「寫歌時忽然想起這句話，愛是痛苦的總和，痛苦是愛的過程，旋律就出來了。」（圖／相信音樂提供）

「破億神曲製造機」蕭秉治歷年創作總點閱突破10億次，包括破億神曲〈我還是愛著你〉，以及千萬點擊的〈毒藥〉、〈射手〉、〈我是誰我是誰我是誰〉等，還替Energy回歸創作〈分合〉。歷時6年的時間，他擬定的「Project X三部曲」最終章終於要和歌迷見面，也率先推出專輯醞釀先行曲〈愛是痛苦的總和〉，並預計在12月7日帶著「活著Alive」演唱會重返台北小巨蛋，且替粉絲獻上驚喜。蕭秉治在2018年首張個人專輯《凡人》問世時，便擬定好「Project X 系列三部曲」，2022年再從《凡人》脫胎蛻變成《狂人》，如今歷時6年「Project X三部曲」最終章終於登場。現在蕭秉治誠實面對自己的苦痛後，並將身上的每道疤痕化成Project X三部曲最終章，釋出的醞釀先行曲為〈愛是痛苦的總和〉便可窺之一二，痛苦的積累轉換成能量讓自己成長，背後都是因爲心中仍有愛。提及創作靈感，蕭秉治說：「寫歌時忽然想起這句話，愛是痛苦的總和，痛苦是愛的過程，旋律就出來了。」這次蕭秉治再度與金曲獎最佳作詞人葛大為合作寫詞，兩人同為金曲製造機，繼發燒歌曲〈外人〉後再次合作，新歌〈愛是痛苦的總和〉寫出愛情中無盡的掙扎與成長，也是眾人所愛的蕭氏情歌。葛大為觀察到秉治在音樂創作中常常會觸及到「痛」這個主題，覺得蕭秉治從一個在疼痛裡成長的人，能夠宏觀去思考與看待苦痛，給予蕭秉治在創作上肯定「正視苦痛的人，都能誠實地面對自己。」另外，音樂製作首度邀請入圍金曲獎最佳單曲製作人的W.LIN操刀，編曲運用澎湃豐富的鼓點，聆聽過程彷彿釋懷所有苦痛，蕭秉治表示希望藉著這首歌陪你一起度過脆弱，並如歌詞中所唱道「像被祝福了，我會幸福的。」而〈愛是痛苦的總和〉因你而活版MV，蕭秉治坐在鋼琴前，用他最擅長的琴聲敲進眾人心房，傳達出最澎湃的能量。即將在12月7日重返台北小巨蛋的蕭秉治，他表示「活著Alive」演唱會對他來說是個意義重大的里程碑，感受一路走過來的心路歷程，笑稱演唱會驚喜「脫光光不可能，但會唱新專輯的歌。」當然也包括新曲〈愛是痛苦的總和〉。