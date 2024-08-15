喜憨兒中秋展新意　AI公益禮盒「奇幻時光」傳遞幸福

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▲「隱藏的畫家」盒面畫作是結合憨兒內心對幸福的想像，透過指令輸入AI軟體所創作出來後再運用到中秋禮盒上，希望藉由這款「奇幻時光」禮盒傳遞幸福。（圖／喜憨兒基金會提供）

喜憨兒基金會累積了27年銷售月餅的口碑和經驗，今年中秋系列產品除了在製作上專業用心，在外盒設計上也很多元。其中，「隱藏的畫家」盒面畫作是結合憨兒內心對幸福的想像，透過指令輸入AI軟體所創作出來後再運用到中秋禮盒上，希望藉由這款「奇幻時光」禮盒傳遞幸福。喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，今年中秋系列產品，特別與三位插畫家合作。除了已持續多年溫暖守護喜憨兒的幾米，從繪本《世界別為我擔心》裡挑選兩幅結合自然元素且充滿童話氣息的圖之外；還有將自己的愛貓躍上禮盒圖案的Cindy Wume，以及兒童島筆下的小狐狸、小黑狗一同欣賞月光。另外，則是運用AI軟體創作的隱藏畫家。喜憨兒中秋系列中名為「花悅典藏」的雙層禮盒，圖面出自Cindy Wume所繪製的貓咪圖案，內含經典月餅、各式餅乾以及百年茶品「遊山茶訪」限定款茶罐，專為愛貓一族所設計。印有幾米插畫的「綻放微笑」禮盒，則是一款精緻的鐵盒。兒童島所繪製的小狐狸禮盒名為「月亮奇遇記」，吃的到今年的新品杏仁千層酥、香橙檸檬酥以及鐵觀音奶茶月餅。此外，星球工坊與喜憨兒聯名的「喜遊星」球爆米花禮盒，每售出一盒星球工坊再捐出10元支持喜憨兒服務。即日起喜憨兒中秋禮盒，在喜歡你購物網以及喜憨兒門市皆可預購，8月25日前下單享有早鳥優惠。高市府勞工局長江健興表示，身心障礙朋友在職場就業競爭上格外不易，勞工局與民間合作設立庇護工場，不單只是解決身障朋友的就業與照顧問題，也讓社會大眾看到身障朋友的工作實力。歡迎民眾踴躍採購喜憨兒中秋禮盒，獻愛心做公益，讓今年的中秋別具意義。偏鄉部落因地處偏遠，沒有足夠的就業機會，不少父母多離鄉背井謀生，而關懷與陪伴正是部落學童們對生活的期待。喜憨兒基金會邀請大家加入送愛到部落的行列，本活動預計為宜蘭縣、新竹縣、臺中市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣，約32,437位部落、偏鄉及非山非市地區學童募集中秋禮盒，響應方式請上喜憨兒基金會官網查詢。