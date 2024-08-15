鄭靚歆的美魔女媽媽胡文英！將合體鄧佳華拍成人片　雙方角色揭曉

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▲鄧佳華合作58歲美魔女胡文英，籌拍成人片中。（圖／鄧佳華臉書）

▲今年58歲的胡文英，身材保養極佳。（圖／胡文英臉書）

網紅鄧佳華參演《華根初上》、《華根初上2》、《猛假》3部成人片，轉行當AV男優。他今（15）日在臉書發文表示，第四部成人片將與58歲美魔女、前黑澀會美眉鄭靚歆的媽媽胡文英合作，並公開兩人負責的角色。鄧佳華今日在臉書發文，證實他的第四部成人影片正在籌拍中：「確實要拍第四部，企劃案鄧佳華、監督美魔女文英。」他透露自己將負責新作品的內容企劃，胡文英則擔任監督工作。今年58歲的美魔女胡文英也在臉書證實，將與鄧佳華合作第四部成人片：「和鄧佳華拍攝的第四部，如火如荼的計畫進行中，至於細節不便透露，coming soon。」兩人之所以開啟這段合作關係，起因為鄧佳華日前在短片中，直接詢問胡文英是否願意擔任第四部成人片女主角，當時她嗆辣回應：「癩蝦蟆想吃天鵝肉！」並直言年紀差太多不適合，但在鄧佳華苦纏之下，胡文英最終還是點頭答應合作。