詐騙猖獗！金管會蒐報詐騙廣告破5萬件　民眾陳情案半年已有423件

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詐騙猖獗，除有偽造金管會公文書行騙，也持續假冒名人，試圖誘騙民眾加入投資群組。金管會今（15）日也公布從2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制，至今（2024）年7月31日止，累計蒐報網路投資詐騙廣告突破5萬件，光今年就增加3萬1219件，平均月增逾4459件，而今年前7月接獲的金融詐騙陳情案就有423件，已達去年全年的54%，7月則有90件，創今年單月新高。金管會指出，近期外界頻頻反映，瀏覽網路頁面或影片時，常發現有不肖人士假借名人名義，以投資經驗分享或高額獲利誘使民眾加入投資群組，誘騙民眾下載特定APP，佯裝購買有價證券的詐騙手法，民眾千萬不要輕信高報酬虛假訊息，不隨意匯出款項，審慎判斷訊息真偽，以避免詐騙案件發生。其實，為打擊詐騙，金管會2023年邀Meta、Google研商投資詐騙廣告蒐報機制，達成「政府通報、快速下架」共識，後經投信投顧法修正，明定網路平台業者有責下架不法投資廣告，證券周邊單位繼續協力蒐報違規網路投資廣告，並由司法警察機關通知網路平台業者下架。金管會今日也公布最新統計，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制至今年7月31日止，金管會及證券周邊單位累計蒐報網路投資詐騙廣告突破5萬件，達到5萬836件，光今年就增加3萬1219件，平均月增逾4459件，今年7月單月蒐報5032件，月增628件。此外，金管會今年7月接獲90件金融詐騙陳情案，創今年單月新高，累計今年前7月共接獲423件金融詐騙陳情案，比去年同期的408件還多。