康康認了上酒店把錢敗光！喝醉血型變XO　女星爆花招：沒玩過我們

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主持群為了配合袁小迪，全部戴上墨鏡開場。（圖／中視）

▲許志豪（左起）、袁小迪、康康唱聊「酒店趣事」。（圖／中視）

節目《綜藝一級棒》由康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬等人主持，最新一集邀來台語歌王袁小迪、談詩玲、向蕙玲、陳淑萍、郭婷筠、曾瑋中、鄔兆邦、陳怡婷、吳美琳作客，主持群和來賓為了配合他的「阿莎力風格」，一起戴上墨鏡登場，康康還開玩笑自爆「在酒店把錢花光」、「喝完酒血型變XO」，場面荒唐爆笑。當袁小迪現身節目，許志豪格外興奮：「要在台灣看到小迪哥實在是沒那麼多機會，他都飛來飛去到處作秀。」康康與他也是舊識：「小迪哥到處都有朋友，我跟他出去，大家都一杯一杯。我本來血型是A型，喝到最後血型變XO。」袁小迪聽了大笑，陳隨意又補充：「小迪哥的口頭禪是，拳喊南部七縣市，酒喝三個游泳池。」袁小迪接著說：「捧酒好像在澆花，喝酒跟喉嚨借過，跟唱歌一樣。」酒量跟歌喉都很厲害。聊到酒，郭婷筠和吳美琳應景合唱經典台語歌《醉英雄》，杜忻恬和陳怡婷則對唱《酒是舞伴你是生命》，當兩隊女歌手演唱完，康康打趣問許志豪：「你覺得小迪哥會選誰？」許志豪還很認真分析：「依照哥哥的個性，吳美琳他可能沒辦法，我覺得他會挑杜忻恬跟陳怡婷，因為這一看就知道會很好玩，會有很多不一樣的花招。」郭婷筠聽聞立刻反駁：「不是啊！你沒玩過我們，怎麼知道我們沒有花招？」眼看話題歪樓，康康趕緊打圓場：「我們是在討論唱歌，怎麼會說到那。」但康康覺得根本不用選，「就全部留下來，你們沒看過我去酒店嗎？我以前就是這樣把錢花光的。」眾人聽完全笑翻。《綜藝一級棒》新集數將於8月17日晚間8點在中視頻道播出。