王齊麟奧運奪金牌！疑開車拍照、曬恩愛惹議　十元關Threads噤聲

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▲照片中可看出王齊麟正在開車，卻疑似使用手機拍下外面下大雨的景象，並配文「我剛洗車」，危險行徑引發網友不滿。（圖／翻攝自王齊麟IG）

▲王齊麟（左）日前出席活動，女友陳詩媛愛相隨現身。（圖／品牌提供）

中華隊羽球國手王齊麟與李洋，奪得巴黎奧運羽球男雙金牌，為台爭光！日前王齊麟光榮回國，卻因為啦啦隊女友「十元」陳詩媛進入管制區接機、高調曬恩愛，以及男方疑似開車時拿手機拍照等事，引爆外界不滿。今（15）日十元向外界道歉後，接著默默關閉個人社群平台Threads，低調噤聲。羽球國手王齊麟日前奪得巴黎奧運羽球男雙金牌，光榮回國接受眾人掌聲時，卻因為啦啦隊女友「十元」陳詩媛進入管制區接機，引爆外界議論！但事後航警局證實，陳詩媛持有教育部核准的臨時通行證，沒有違規問題。王齊麟與十元在社群上高調曬恩愛的行為，也引起網友不滿，指稱小情侶搶走其他國手風采！接著，王齊麟又在IG發出一段，從駕駛座向窗外拍攝的雨天照片，遭到網友質疑他「開車時使用手機」，已經違法了。形象由紅轉黑，十元今日在Threads道歉表示：「不好意思，我尊重你的所有看法，我們的確處理的不好我很抱歉。」她強調自己沒有搶走任何運動員的採訪時段：「大家不喜歡我沒關係，可是希望可以確認過再留言謝謝。」目前十元已關閉Threads。