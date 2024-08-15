公路飛車釀1死2傷！德東飆車王態度轉彎賠240萬　判2年10月定讞

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▲簡男街上狂飆造成1死2傷慘劇，法院審理後判處2年4月定讞。（圖／翻攝畫面）

台北市天母前年3月18日晚上19時許，發生一起嚴重車禍，被網友稱為「德東飆車王」的簡姓男子（39歲）因高速駕車，不慎撞飛2名女高中及一名66歲謝姓婦人，造成1死2傷悲劇；日前開庭時，簡男否認犯罪，還一度將過錯推給被害人，強調是對方突然走出來，才讓自己煞車不及迎面撞上，語末還揚言若遭重判「願意簽安樂死」，法院審理後一審判處其4年徒刑，但上訴後簡男賠償被害人240萬元，二審改判2年10月，最高法院駁回上訴定讞。回顧案情，前年3月18晚間19時許，簡姓男子駕駛黑色轎車，高速穿梭在台北市區，不料行經士林區士東路、芝玉路二段路口時，意外撞飛3名路過行人，其中66歲謝姓女子當場無呼吸心跳，送醫搶救傷重不治，另2名高中學生則受有腿部骨折。起訴指出，簡男一開始雖坦承犯行，但事後又改口未預留反應時間，有部分過失，最終則完全否認過失，並辯稱自己時速僅有60到70公里，接近路口時應已降至速限下，同時指責3名被害人過馬路「不看路」。但根據行車監視器顯示，簡男任意變換車道，行進間伴隨疾速車聲，且受傷的2名高中生皆證稱，當時正常速度過馬路，連聲音都沒聽到，就直接被撞飛到分隔島；而目擊民眾也表示，在事故地點前被簡男以高速超車，沒隔多久就聽到尖銳煞車聲，下秒該車便撞上3名行人，並衝上分隔島。經調查發現，事故地段限速為50公里，但簡男煞車痕卻長達35.5公尺，警方推估當時時速應在80公里上下，對此，車鑑會指出，依監視器、行車紀錄器研判，簡男明顯超速，時速約為107公里、98公里，接近行人穿越道亦未暫停讓行人先行，為肇事主因，3名被害人則無肇事因素。檢察官認為，簡男魯莽的行徑，除了讓無辜謝姓婦人慘死輪下外，還導致2名求學中少女，被迫脫離校園，並得一再承受手術、復健之苦，未來更要長期忍受雙足恐無法回復正常機能的煎熬，而簡男面對重大事故，犯後態度反覆，還多次翻供狡辯，毫無悔意，過去亦有多次在道路上恣意高速駕車惡習，因此全案依過失致死罪起訴，建請量處3年以上徒刑，以儆效尤並維法紀。士林地院開庭審理時，簡男向法官表示，事故發生前斑馬線沒有行人，但當經過該處時，卻突然有3個人衝出來，自己也被這幕嚇壞，緊急踩煞車閃避仍不慎發生碰撞。而針對連續變換車道一事，簡男則回覆，是因為看到內側車道有輛車開太慢，所以開往外側，結果又看見前方有腳踏車，才在超車後返回內側，同時不斷強調，自己以前開車就有習慣禮讓行人，絕對沒有故意看到行人而不停車，僅承認有過失但沒有超速；日前士林地院依故失致死罪判處簡男有期徒刑4年。上訴二審後，簡男態度突然180度轉彎，拿出240萬元賠償被害人希望得到和解，雖最終被害人不接受，但法院認為簡男已有悔意，因此改判2年10月，日前最高法院駁回上訴定讞。