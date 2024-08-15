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美「超級數據週」又迎好消息　7月零售銷售優於預期

國際中心楊智傑／綜合報導

▲美股「超級數據週」再度釋出好消息，7月零售銷售數據回升也超出預期，受此消息鼓舞美股三大指數升逾1%，道指早段升逾500點。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股「超級數據週」再度釋出好消息，7月零售銷售數據回升也超出預期，受此消息鼓舞美股三大指數升逾1%，道指早段升逾500點。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
美股「超級數據週」再度釋出好消息，美國最新一周申領失業給付人數持續減少，7月零售銷售數據回升也超出預期，2數據顯示了聯準會（Fed）下個月僅升息1碼的可能性升高，受此消息鼓舞美股三大指數升逾1%，道指早段升逾500點。

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美國最新數據顯示7月整體零售銷售大幅增加1%，遠優於6月時的負0.2%，也優於市場預期的0.3%增幅，創下一年半以來最快增速，顯示美國家庭消費能力明顯回升，同時也緩解了美國經濟衰退擔憂。

另一方面，美國勞工部（DOL）週四公布報告顯示，就業市場仍具韌性，截至8月10日止，美國上周首次申請失業救濟給付人數22.7萬人，比上週減少了7000人，也低於市場預期的23.5萬人。

至截稿前，美股期指應聲擴大漲幅，道瓊工業指數漲近500點，那斯達克綜合指數漲逾 200 點或近 1.2%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲逾 2%。

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