地震來得太突然！新北市舉辦奧運選手簽名會　林郁婷反應超可愛

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▲新北市政府也舉辦感恩茶會暨奧運選手簽名會，邀請新北市選手拳擊林郁婷、柔道連珍羚、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、射箭雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒出席。（圖／記者葉政勳攝）

林郁婷不怕地震！新北市今（15）日舉辦「新北榮耀」奧運選手簽名會，邀請新北市的奧運選手出席，此次摘下我國奧運拳擊史上首面金牌的雖然外頭正下著大雨，但許多粉絲仍不畏雨勢到場，這場簽名會吸引不少民眾參加，而在簽名過程中，17時06分左右，全台發生有感地震，現場粉絲手機國家警報大響，林郁婷光榮返台舉辦簽名會，吸引不少粉絲追星，輪到一位粉絲時，事實上，林郁婷在這次奧運曾遭受不少性別爭議，但她都不願意公開「反擊」，反而是用金牌堵住外界的質疑，可說是台灣選手的表率。