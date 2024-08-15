地震來得太突然！新北市舉辦奧運選手簽名會　林郁婷反應超可愛

林郁婷不怕地震！新北市今（15）日舉辦「新北榮耀」奧運選手簽名會，邀請新北市的奧運選手出席，此次摘下我國奧運拳擊史上首面金牌的「台灣拳后」林郁婷等7名奧運選手都出席，現場來了約500位民眾，把市府整個擠得水洩不通，只是在簽名會的過程中，也遇到「地震」發生，現場許多人手機國家警報大響，林郁婷則是看了一下手錶跳出的地震通知後，跟著做了搖晃的動作，讓現場看到的粉絲都覺得她很可愛。
林郁婷最受歡迎 地震來也不怕
雖然外頭正下著大雨，但許多粉絲仍不畏雨勢到場，新北市政府1樓大廳被擠爆，搶先目睹林郁婷等好手，而現場新北市府體育局除了提供簽名板外，民眾也能攜帶自己的小物讓選手簽名。
這場簽名會吸引不少民眾參加，主因有「台灣拳后」林郁婷與教練曾自強，以及「跆拳甜心」羅嘉翎、「柔道女王」連珍羚、「體操精靈」丁華恬、射箭選手「雷母」雷千瑩、「湯包」湯智鈞、戴宇軒等人都出席，但是「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴人在國外，無法參加。
而在簽名過程中，17時06分左右，全台發生有感地震，現場粉絲手機國家警報大響，為避免大家恐慌，活動主持人也趕緊呼籲大家冷靜。而正在幫粉絲簽名的林郁婷，看了一下手錶的地震通知後，也馬上關掉通知，並跟著做了搖晃的動作，體會大家的感受。
林郁婷光榮返台舉辦簽名會，吸引不少粉絲追星，輪到一位粉絲時，她趴在林郁婷面前要求擊拳，林郁婷照做後，粉絲隨即張開手掌變出一枚戒指，並請求林郁婷幫忙戴上，場面宛如求婚現場，逗樂坐在旁邊的教練曾自強哈哈大笑。
事實上，林郁婷在這次奧運曾遭受不少性別爭議，但她都不願意公開「反擊」，反而是用金牌堵住外界的質疑，可說是台灣選手的表率。
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雖然外頭正下著大雨，但許多粉絲仍不畏雨勢到場，新北市政府1樓大廳被擠爆，搶先目睹林郁婷等好手，而現場新北市府體育局除了提供簽名板外，民眾也能攜帶自己的小物讓選手簽名。
這場簽名會吸引不少民眾參加，主因有「台灣拳后」林郁婷與教練曾自強，以及「跆拳甜心」羅嘉翎、「柔道女王」連珍羚、「體操精靈」丁華恬、射箭選手「雷母」雷千瑩、「湯包」湯智鈞、戴宇軒等人都出席，但是「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴人在國外，無法參加。
而在簽名過程中，17時06分左右，全台發生有感地震，現場粉絲手機國家警報大響，為避免大家恐慌，活動主持人也趕緊呼籲大家冷靜。而正在幫粉絲簽名的林郁婷，看了一下手錶的地震通知後，也馬上關掉通知，並跟著做了搖晃的動作，體會大家的感受。
林郁婷光榮返台舉辦簽名會，吸引不少粉絲追星，輪到一位粉絲時，她趴在林郁婷面前要求擊拳，林郁婷照做後，粉絲隨即張開手掌變出一枚戒指，並請求林郁婷幫忙戴上，場面宛如求婚現場，逗樂坐在旁邊的教練曾自強哈哈大笑。
事實上，林郁婷在這次奧運曾遭受不少性別爭議，但她都不願意公開「反擊」，反而是用金牌堵住外界的質疑，可說是台灣選手的表率。
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