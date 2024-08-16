衰退擔憂緩解！7月零售超預期、初領失業金者降　美股道指漲554點

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▲矽谷科技鉅頭思科（Cisco）先前曾表示，將在全球範圍裁員5％人力、約4000多位員工會受到影響；最近更傳出將二次裁員，再砍掉7％人力，以削減成本將資金轉向發展AI、資安等領域。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

美國消費者7月份在零售店的支出增長幅度，遠超經濟學家預期，加上最新一週申請失業救濟的勞工數量繼續減少，紓緩對經濟衰退的憂慮，美股主要指數週四皆上揚，其中道瓊工業指數更是大漲逾550點。綜合《CNBC》等外媒報導，美國7月零售額成長1%，遠超預期的0.3%，本週初次請領失業金的人數也下降，這些最新出爐的數據對投資人和市場可謂是福音，因為月初令人失望的就業報告引發了對經濟放緩的擔憂，一度使股市呈現潰敗之勢。本週令人鼓舞的通膨數據，在很大程度上消除了投資者對經濟衰退的擔憂，並導致股市在上週全球大規模拋售潮後反彈，暗示經濟的軟著陸仍有可能。沃爾夫研究公司（Wolfe Research）的首席經濟學家羅斯（Stephanie Roth）表示，強勁的零售銷售和索取失業救濟人數的數據，提醒外界，美國的經濟並沒有呈現天塌的狀況：「儘管經濟勢頭已經降溫，但我們似乎不會立即陷入衰退。」15日收盤，美股道瓊指數上漲554點，或1.39%，收40563.06點；那斯達克指數上漲401.89點，或2.34%，收17594.50點；標普500指數上漲88.01點，或1.61%，收5543.22點；費城半導體指數上漲240.04點，或4.87%，收5173.38點。聖路易斯聯邦準備銀行總裁穆薩萊姆（Alberto Musalem）認為，適合降息的時機正在接近 ，溫和調整政策的時機可能正在來臨。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）亦表示，對於聯邦公開市場委員會（FOMC）9月降息一事抱持開放態度。焦點個股方面，零售巨頭沃爾瑪（Walmart）交付的春季利潤高於分析師預估，還上調了全年銷售預期，表明美國消費者可以繼續消費，推動股價上漲6.68%。至於近期才宣布二次裁員的矽谷科技大廠思科（Cisco），也在第4季獲利和營收優於預期、並實施組織精簡措施後，股價上漲近7% 。