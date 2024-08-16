英特爾第2季財報欠佳！出清安謀股權　與軟銀合作機會恐輸台積電

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲英特爾據傳已出清持有的、軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm）股權，套現1.4億美元。示意圖。（圖／擷取自安謀官網）

昔日輝煌一時的半導體大廠英特爾（Intel），由於第2季財報欠佳，已宣布減少資本支出、裁員、停止配息等，近日更被發現出清晶片設計公司「安謀」（Arm）持股，進帳約1.47億美元，並以110億美元的價格，賣掉位於愛爾蘭的晶圓廠49%之股權。綜合《路透社》等外媒報導，英特爾的一份監管文件顯示，該公司不只正在裁員數千人，還在第2季度出售了持有的安謀股票，約118萬股，若以4月至6月Arm每股平均價124.33美元計算，本次出售，英特爾套現約1.467億美元。這家在AI晶片領域落後輝達（Nvidia）等競爭對手的科技公司，本月稍早表示，由於傳統資料中心半導體支出縮減、轉而投資人工​​智慧，該公司將裁員15%以上，並暫停派發股息。報導提到，今年迄今為止，英特爾股價已下跌超過59%，在宣布暫停派息後，2日股價更一度大跌26%。在英特爾宣布全球裁員15%之後，近日已經開始在愛爾蘭萊克斯利普（Leixlip）的Fab 34晶圓廠，啟動了自願離職計畫。《愛爾蘭時報》指出，Fab 34晶圓廠於2019年開始動工，2023年正式投產，挹注了數十億美元，聲稱這將引發一場「人工智慧革命」；然而事實是，英特爾面臨來自輝達和AMD的激烈競爭，這兩家公司在曾經由英特爾主導的處理器市場上，都取得了重大進展。值得注意的是，今年6月「阿波羅全球管理公司」（Apollo Global Management）已宣布，將透過其管理的基金和附屬公司，向Fab 34晶圓廠投資110億美元，購買49%的股權。此外，外媒《金融時報》也援引知情人士消息報導，日本軟銀集團（SoftBank）已經放棄與英特爾合作生產AI晶片的計畫，理由是英特爾無法滿足軟銀對AI晶片產量與速度的要求；軟銀並將焦點轉向與台積電合作，但尚未達成協議。