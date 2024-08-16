當王齊麟面前「臉貼陳詩媛還獻吻」　謝承均解釋動機：我是鼓勵她

小甜甜突曬帥哥照認愛？感情狀態曝光　宣布帶女兒離開台灣

記者藍詩孟／綜合報導

▲小甜甜昨日曬出前男友照片，差點被誤以為是舊情復燃，但她說自己還單身，已經帶著女兒離開台灣到廈門工作、生活。（圖／小甜甜臉書）
▲小甜甜昨日曬出前男友照片，差點被誤以為是舊情復燃，但她說自己還單身，已經帶著女兒離開台灣到廈門工作、生活。（圖／小甜甜臉書）
39歲女星小甜甜（張可昀）去年3月和前夫宋晉賢離婚後，雙方多次公開吵架撕破臉，讓這段悲劇婚姻數度登上檯面。隨後小甜甜將重心轉到工作、照顧女兒「米苔目」上，1年多沒有新戀情傳出，但昨（15）日小甜甜突在IG限動發文，曬出一名帥氣小鮮肉的照片，謝謝對方愛她也愛她的小孩，被認為是公開認愛。對此，小甜甜出面否認，也進一步公開自己「離開台灣」的真相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲宋晉賢今年3月與小甜甜簽字離婚，近期轉職成為Uber司機，沒想到才剛上路就遭逢車禍。（圖／翻攝自宋晉賢IG）
▲小甜甜和前夫宋晉賢（左圖左、右圖）離婚1年多，至今仍保持單身。（圖／宋晉賢IG）
小甜甜又有新戀情？突曬帥哥照深情道謝

小甜甜昨日突在限時動態中發文，曬出一名帥氣男子的照片，有所感悟的寫道：「當你真的有了種種經歷，長大了、懂事了、理智了你就會完全明白，所謂的愛與陪伴就是彼此祝福與陪伴，謝謝你一直以來愛我也愛我的小孩。」短短幾句話被網友誤以為是認愛聲明。

但小甜甜表示，該名男子其實是她的前男友，她很謝謝對方的支持：「當我跟你說現在我想以工作跟小孩為主，讓我去拼搏，你二話不說的支持還有告訴我，你都在…讓我徹底打破就算是前度（前任）還是能當家人，能彼此祝福！」更開玩笑對前男友道歉：「抱歉，當初週刊把你拍的那麼醜」。

▲小甜甜突曬帥哥照認愛？感情狀態曝光　宣布帶女兒離開台灣（小甜甜IG）
▲小甜甜發文感謝前男友（右圖）一直以來的支持和照顧。（圖／小甜甜IG）
離開台灣演藝圈搬到中國　小甜甜想靠直播賺錢

據《三立新聞網》、《聯合新聞網》報導，小甜甜強調自己還是單身，目前鮮少在台灣露面的她，宣布帶著女兒移居廈門，目標除了賺錢外也要幫女兒找好學校，希望事業有突破的同時，也不耽誤自己陪伴小孩。但小甜甜強調，台灣還是她的根，所以台灣的房子不會賣掉，之後會留給女兒。

小甜甜還透露，自己離開台灣除了受不了媒體的不實報導外，也因為台灣演藝圈工作工時長，讓她無法專心照顧小孩，才會做出這般決定。目前小甜甜與疫情期間結識的新加坡直播天王「賣魚哥」王雷合作，在對方身邊學習直播賣貨，希望自己也能靠直播工作闖出一片天。

▲小甜甜和新加坡直播天王賣魚哥王雷合作（圖／小甜甜IG）
▲小甜甜和新加坡直播天王「賣魚哥」王雷（右圖右、左圖左）合作，想靠直播帶貨賺錢。（圖／小甜甜IG）

颱風天航班亂！小甜甜受困登機口怒嗆人命最重要　反被砲轟急刪文

小甜甜遭爆服藥過量丟工作！「長文反擊」曝：已經沒在台灣演藝圈

千千機上看18禁電影？突跳高清「害羞畫面」她快轉失敗：我要瘋掉

潘迎紫百歲老母親逝世！她悲慟證實死訊：我永遠愛您

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選