小甜甜突曬帥哥照認愛？感情狀態曝光　宣布帶女兒離開台灣

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▲小甜甜和前夫宋晉賢（左圖左、右圖）離婚1年多，至今仍保持單身。（圖／宋晉賢IG）

▲小甜甜發文感謝前男友（右圖）一直以來的支持和照顧。（圖／小甜甜IG）

▲小甜甜和新加坡直播天王「賣魚哥」王雷（右圖右、左圖左）合作，想靠直播帶貨賺錢。（圖／小甜甜IG）

39歲女星小甜甜（張可昀）去年3月和前夫宋晉賢離婚後，雙方多次公開吵架撕破臉，讓這段悲劇婚姻數度登上檯面。隨後小甜甜將重心轉到工作、照顧女兒「米苔目」上，1年多沒有新戀情傳出，但昨（15）日小甜甜突在IG限動發文，曬出一名帥氣小鮮肉的照片，謝謝對方愛她也愛她的小孩，被認為是公開認愛。對此，小甜甜出面否認，也進一步公開自己「離開台灣」的真相。小甜甜昨日突在限時動態中發文，曬出一名帥氣男子的照片，有所感悟的寫道：「當你真的有了種種經歷，長大了、懂事了、理智了你就會完全明白，所謂的愛與陪伴就是彼此祝福與陪伴，謝謝你一直以來愛我也愛我的小孩。」短短幾句話被網友誤以為是認愛聲明。但小甜甜表示，該名男子其實是她的前男友，她很謝謝對方的支持：「當我跟你說現在我想以工作跟小孩為主，讓我去拼搏，你二話不說的支持還有告訴我，你都在…讓我徹底打破就算是前度（前任）還是能當家人，能彼此祝福！」更開玩笑對前男友道歉：「抱歉，當初週刊把你拍的那麼醜」。據《三立新聞網》、《聯合新聞網》報導，小甜甜強調自己還是單身，目前鮮少在台灣露面的她，宣布帶著女兒移居廈門，目標除了賺錢外也要幫女兒找好學校，希望事業有突破的同時，也不耽誤自己陪伴小孩。但小甜甜強調，台灣還是她的根，所以台灣的房子不會賣掉，之後會留給女兒。小甜甜還透露，自己離開台灣除了受不了媒體的不實報導外，也因為台灣演藝圈工作工時長，讓她無法專心照顧小孩，才會做出這般決定。目前小甜甜與疫情期間結識的新加坡直播天王「賣魚哥」王雷合作，在對方身邊學習直播賣貨，希望自己也能靠直播工作闖出一片天。