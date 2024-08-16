世衛宣布M痘為國際公衛突發事件！瑞典也現病例　相關醫療股上漲

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▲全球、特別是非洲不尋常的M痘疫情，刺激疫苗需求上漲。（圖／美聯社／達志影像）

世界衞生組織（WHO）14日針對M痘病毒（Mpox virus，前稱為猴痘monkeypox）之疫情，召開緊急會議，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）接納委員會的建議，再度宣布M痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。隔天北歐的瑞典就證實，出現第1起感染較危險M痘病毒株的案例，即第一分支（Clade I）病毒，為非洲以外的首例，相關醫療股股價也應聲上漲。根據財經外媒《CNBC》報導，在世界衛生組織宣布M痘疫情升級為公衛緊急事件後，相關醫療保健股大幅上漲，丹麥疫苗製造商「Bavarian Nordic」的股價週四一度上漲17%，後回吐漲幅，收漲近8%。該公司也是少數獲得批准的M痘疫苗生產商之一，相關產品為JYNNEOS疫苗。美國新興生物科技公司（Emergent BioSolutions）的ACAM2000疫苗，是美國疾病管制與預防中心（CDC）推薦的2款疫苗之一，其週四股價大漲14.4%。不只疫苗，日本醫療工具供應商Precision System Science 、中國上海的病毒檢測試劑製造商ZJ Bio-Tech，股價也都出現漲勢。劍橋大學免疫學副教授弗格森（Brian Ferguson）警告，鑑於兒童染病率上升，新一波M痘疫情尤其令人擔憂，需要採取更多措施來確保疫苗取得：「儘管現有疫苗是有效的，但劑量不夠，也沒有到達需要的地方。」倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine，LSHTM）的榮譽教授惠特沃斯（Jimmy Whitworth）也表示，疫苗成本和可用性將是巨大挑戰，估計應對這波疫情需要約1000萬劑疫苗。「Bavarian Nordic」執行長查普林（Paul Chaplin）聲稱，如果政府及早下訂單，或許可以在今年年底前，將疫苗供應量增加到200 萬劑，到2025年底則增加到1000萬劑：「我們有這個能力，但需要人們盡快開始下訂單。」