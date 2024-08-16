奧運選手簽名會爆人潮！「1小時活動變4小時」　侯友宜臉書遭罵爆

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▲2024巴黎奧運新北市的奧運選手包括拳擊金牌林郁婷、柔道連珍羚、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、射箭雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒等人都來參與簽名會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.15）

▲新北市政府舉辦《臺灣驕傲 新北榮耀》奧運選手簽名會吸引大批民眾前來參與。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.15）

▲選手超時4倍時間進行簽名會，新北市長侯友宜臉書遭到粉絲謾罵。（圖/侯友宜臉書）

中華隊在本屆巴黎奧運取得2金5銅的好成績，不論有無奪牌，每位選手的辛苦付出及努力，都值得民眾給他們豎起大拇指鼓勵！然而新北市政府昨（15）日特別舉辦奧運選手簽名會，邀請拳擊金牌林郁婷等7名國手親自到現場，替粉絲合照簽名，回顧該場活動，這次新北市政府主辦奧運選手簽名會，邀請來拳擊金牌林郁婷、柔道連珍羚、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、射箭雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒等7位選手到場，結果沒想到來參與的人實在太多，選手人氣紅不讓，整個新北市政府大廳擠滿人潮。《NOWnews》記者實際採訪有前往簽名會的粉絲，她向記者透露，而該名粉絲也提到，，要辦活動真的還要再用點心，不是想要搏新聞版面就這樣讓選手承擔這些，他們更應該要好好的休息。該起事件在活動結束之後，也在社群「Threads」上引起許多網友不滿，不少人都到侯友宜臉書留言表示：、「把選手簽名會當成簽唱會，真的很尷尬。」