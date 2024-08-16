奧運選手簽名會爆人潮！「1小時活動變4小時」　侯友宜臉書遭罵爆

中華隊在本屆巴黎奧運取得2金5銅的好成績，不論有無奪牌，每位選手的辛苦付出及努力，都值得民眾給他們豎起大拇指鼓勵！然而新北市政府昨（15）日特別舉辦奧運選手簽名會，邀請拳擊金牌林郁婷等7名國手親自到現場，替粉絲合照簽名，結果因為現場人潮太多，加上現場人員管控不佳，讓原本1小時的活動，硬是變成4小時，許多到場支持的粉絲不滿的到侯友宜臉書抱怨，希望要顧及選手們的體能狀況，在社群掀起討論。
回顧該場活動，這次新北市政府主辦奧運選手簽名會，邀請來拳擊金牌林郁婷、柔道連珍羚、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、射箭雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒等7位選手到場，先是在2樓進行茶敘之後，接著在新北市政府1樓大廳進行簽名會，表定時間是15時30分至16時30分一個小時。
奧運選手簽名會場控不佳！活動1小時變4小時粉絲火大
結果沒想到來參與的人實在太多，選手人氣紅不讓，整個新北市政府大廳擠滿人潮。《NOWnews》記者實際採訪有前往簽名會的粉絲，她向記者透露，當時主持人就沒有搞清楚活動的流程，既然是簽到4點半就要結束，不知道為什麼不發號碼牌，還說4點半以前進入排隊隊伍就一定能簽到名，後來又改成4點，結果又說不一定能簽到，因為人真的太多，所以選手就這樣一路簽到快8點才結束，活動1小時變成4小時。
而該名粉絲也提到，活動已經說「每人只能簽名簽一樣」，結果有很多人都偷渡簽2、3樣，工作人員也都不好意思直接拒絕，所以才會簽這麼久，要辦活動真的還要再用點心，不是想要搏新聞版面就這樣讓選手承擔這些，他們更應該要好好的休息。
該起事件在活動結束之後，也在社群「Threads」上引起許多網友不滿，不少人都到侯友宜臉書留言表示：「讓國手簽名簽那麼久真的太誇張了...」、「活動主持人根本沒搞清楚整個狀況，活動一小時跟排隊一小時是不一樣的好嗎？讓國手簽名4小時真的太誇張」、「場控真的非常差，很多人偷渡簽不只一樣也不管」、「把選手簽名會當成簽唱會，真的很尷尬。」
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奧運選手簽名會場控不佳！活動1小時變4小時粉絲火大
結果沒想到來參與的人實在太多，選手人氣紅不讓，整個新北市政府大廳擠滿人潮。《NOWnews》記者實際採訪有前往簽名會的粉絲，她向記者透露，當時主持人就沒有搞清楚活動的流程，既然是簽到4點半就要結束，不知道為什麼不發號碼牌，還說4點半以前進入排隊隊伍就一定能簽到名，後來又改成4點，結果又說不一定能簽到，因為人真的太多，所以選手就這樣一路簽到快8點才結束，活動1小時變成4小時。
而該名粉絲也提到，活動已經說「每人只能簽名簽一樣」，結果有很多人都偷渡簽2、3樣，工作人員也都不好意思直接拒絕，所以才會簽這麼久，要辦活動真的還要再用點心，不是想要搏新聞版面就這樣讓選手承擔這些，他們更應該要好好的休息。
該起事件在活動結束之後，也在社群「Threads」上引起許多網友不滿，不少人都到侯友宜臉書留言表示：「讓國手簽名簽那麼久真的太誇張了...」、「活動主持人根本沒搞清楚整個狀況，活動一小時跟排隊一小時是不一樣的好嗎？讓國手簽名4小時真的太誇張」、「場控真的非常差，很多人偷渡簽不只一樣也不管」、「把選手簽名會當成簽唱會，真的很尷尬。」
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