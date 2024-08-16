快訊／07:35花蓮規模6.3地震！台鐵「10路段」降速慢行

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繼昨（15）日宜蘭近海發生地震之後，今（16）日早上7時35分花蓮地區發生芮氏規模6.3地震，台鐵表示，瑞穗=崇德、宜蘭=南澳、蘇澳=蘇澳新、花壇=斗南間按4級地震規定辦理，台東=瑞穗、崇德=南澳、宜蘭=八堵、基隆=竹南(山、海線)=花壇、斗南=台南、九曲堂=南州間各按3級地震規定辦理。臺鐵公司說明，8月16日07:35在花蓮縣政府東南方 34.2 公里發生芮氏規模6.3地震，光復、花蓮、蘇澳新、二水各4級，瑞穗=崇德、宜蘭=南澳、蘇澳=蘇澳新、花壇=斗南間按4級地震規定辦理；關山、南澳、玉里、礁溪、新竹、宜蘭、南港、苗栗、後龍、豐原、斗六、嘉義、彰化、池上、台中、三義、善化、七堵、樹林、桃園、屏東各3級，台東=瑞穗、崇德=南澳、宜蘭=八堵、基隆=竹南(山、海線)=花壇、斗南=台南、九曲堂=南州間各按3級地震規定辦理。4級地震規定為，第一趟列車以30K/H，第二趟列車起以60K/H慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。3級地震規定為第一趟列車以60K/H慢行至前方站，並檢視路綫，如無異狀第二趟列車起恢復原速度。