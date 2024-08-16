柯文哲捲政治獻金風暴！吳靜怡痛批沒說實話：火燒連環船只是開始

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民眾黨主席柯文哲捲政治獻金風暴，近日，北檢傳喚會計師端木正、木可公關負責人李文娟，2人訊後諭令交保，端木正的陳姓男助理無保請回。對此，政治評論員吳靜怡表示，陳姓男助理之所以被請回，因為政治獻金申報資料並沒有竄改，顯示端木正轉交給陳姓男助理的資料有問題，質疑「端木正、何璦廷、李文娟他們背後有沒有更高直屬的負責人？不是李文宗，難道還有更高的行政長官」並痛批柯文哲企圖把所有罪推給一位會計師，最後更指出「火燒連環船，這絕對只是開始而已」。吳靜怡15日在臉書發文表示，柯文哲競選辦公室為什麼一直都是保護木可公關、內部作帳人員，腳本就是將所有罪過推給一位會計師，並將問題聚焦在「調節」，甚至還保證沒有一張假發票，但從本案來看，可能偽造文書的資料就是包含了假發票，看來一再尋求外界信任的民眾黨，現在的誠信儼然掃地。並指出端木正100萬元交保並限制出境出海、木可公關會計何璦廷50萬元交保、木可公關負責人李文娟150萬元交保限制出境出海，其中，何璦廷曾在眾望基金會任職，之後與李文娟一樣都有協助競辦處理帳務，何璦廷也有領競辦薪資。吳靜怡表示，李文宗被檢調請回，看來可能是真的很負責任的說「什麼都不知道」！端木正的陳姓男助理也被檢調請回，因為政治獻金申報資料並沒有竄改。吳靜怡表示「真正答案來了，端木正轉交給陳韋瑄的資料就出了問題並非登打出錯，所以是不是偽造文書做假發票？而假帳背後目的是掩蓋金流破口嗎？端木正、何璦廷、李文娟他們背後有沒有更高直屬的負責人？不是李文宗，難道還有更高的行政長官？」最後，吳靜怡痛斥柯文哲「你並沒有誠實，而且還配合一起說謊，錯誤不是端木正而已，恐怕連你也都很有問題，火燒連環船，這絕對只是開始而已」。更強調，無論是李文宗、端木正、黃珊珊，都是柯文哲指定的人，這絕對跑不掉，當李文宗一個人可以大大方方走出來，另外涉及財務的人都戴上電子腳鐐，全民都在等，什麼時候傳喚柯文哲。