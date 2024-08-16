10分鐘連5震！氣象署認異常：今年地震特別多　規模5以上超過50個

我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（15）天傍晚宜蘭近海發生規模5.7級地震，全台都有感！今（16）一早7時35分，國家警報再度響起，花蓮近海發生規模6.3級地震，深度只有9.7公里，最大陣度達到4級，至7時45分，10分鐘內連續發生5起餘震，讓人有感今年地震特別多。對此，氣象屬證實，今年至今規模5以上的地震已超過50個，比起往年偏多，「今年的情形較異常」。氣象署統計，1月至昨天為止，台灣地區規模達5以上的地震共50個，其中最大的是4月3日花蓮模7.2的地震，另規模6到6.9的地震有8個，規模5到5.9的有41個。中央社報導，氣象署地震測報中心副主任蕭乃祺指出，以往每年規模5到5.9的地震平均約30個，規模6到6.9約2到3個，但是今年的情形較異常， 主要是4月3日花蓮規模7.2地震後，帶出不少規模5以上的地震。蕭乃祺表示，2022年規模6以上的地震也很多，共有12個，當年主要是花蓮在當年3月有規模6.7地震，台東在當年9月有規模6.8地震。不過，他也說，昨天宜蘭近海的地震與403花蓮大地震無關。至於今早花蓮近海6.3級地震是否與403花蓮大地震有關，則有待氣象署說明。