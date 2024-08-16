大谷翔平敲174公里「怪力」安打！道奇4:6不敵釀酒人慘吞2連敗

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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，5打數1安打，並沒有特別成績。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今(16）日先發出賽，對上密爾瓦基釀酒人隊，本場大谷翔平5打數敲出1支安打，終場道奇4:6遭到釀酒人逆轉。道奇與釀酒人本週四連戰最終場，道奇二刀流球星大谷翔平5打數敲出1安打，打擊率降至0.294。大谷翔平此役擔任指定打擊，排在第1棒，釀酒人隊首局率先發動攻勢，Jackson Chourio掃出中外野2分砲，加第6局道奇隊重啟攻勢，Teoscar Hernandez敲出適時安打，貢獻有1分打點，幫助球隊超前比數，Williams收下本季第3場救援成功。