大谷翔平敲174公里「怪力」安打！道奇4:6不敵釀酒人慘吞2連敗

美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今(16）日先發出賽，對上密爾瓦基釀酒人隊，本場大谷翔平5打數敲出1支安打，終場道奇4:6遭到釀酒人逆轉。道奇與釀酒人本週四連戰最終場，道奇二刀流球星大谷翔平5打數敲出1安打，打擊率降至0.294。大谷在5局上敲出右外野安打，擊球初速高達108.6英哩（約174.7公里），吞下1次三振，道奇苦吞2連敗後，目前戰績為71勝51敗，只領先響尾蛇和教士2場勝差。
大谷敲怪力安 道奇吞2連敗
大谷翔平此役擔任指定打擊，排在第1棒，首打席擊出左外野飛球被接殺，第3局第2打席擊出一壘滾地球刺殺，第5局第3打席擊出右外野安打，第6局第4打席擊出中外野平飛球被接殺，第9局第5打席遭到三振，總計5打數敲出1支安打，打擊率下降到0.294。
釀酒人隊首局率先發動攻勢，Jackson Chourio掃出中外野2分砲，加上捕手William Contreras「背靠背」補上左外野陽春全壘打，單局拿到3分，道奇隊第2局和第3局都有分數進帳，把比數追成3:3平手。
第6局道奇隊重啟攻勢，Teoscar Hernandez敲出適時安打，貢獻有1分打點，幫助球隊超前比數，但第8局釀酒人隊展開反擊，把握道奇隊換投Daniel Hudson不穩，用3支安打換回3分，最後2分差勝出。
道奇9局上最後攻勢也遭釀酒人終結者Devin Williams強力封鎖，大谷翔平遭三振成為最後一個出局數，Williams收下本季第3場救援成功。
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大谷翔平此役擔任指定打擊，排在第1棒，首打席擊出左外野飛球被接殺，第3局第2打席擊出一壘滾地球刺殺，第5局第3打席擊出右外野安打，第6局第4打席擊出中外野平飛球被接殺，第9局第5打席遭到三振，總計5打數敲出1支安打，打擊率下降到0.294。
釀酒人隊首局率先發動攻勢，Jackson Chourio掃出中外野2分砲，加上捕手William Contreras「背靠背」補上左外野陽春全壘打，單局拿到3分，道奇隊第2局和第3局都有分數進帳，把比數追成3:3平手。
第6局道奇隊重啟攻勢，Teoscar Hernandez敲出適時安打，貢獻有1分打點，幫助球隊超前比數，但第8局釀酒人隊展開反擊，把握道奇隊換投Daniel Hudson不穩，用3支安打換回3分，最後2分差勝出。
道奇9局上最後攻勢也遭釀酒人終結者Devin Williams強力封鎖，大谷翔平遭三振成為最後一個出局數，Williams收下本季第3場救援成功。