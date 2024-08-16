黃勇傳被獅隊開除找到新工作？被目擊在7-11當店員　經紀公司證實

大谷翔平敲174公里「怪力」安打！道奇4:6不敵釀酒人慘吞2連敗

記者吳政紘/綜合報導

▲道奇二刀流球星大谷翔平5打數敲出1安打，打擊率降至0.294。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇二刀流球星大谷翔平5打數敲出1安打，打擊率降至0.294。（圖／美聯社／達志影像）
美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今(16）日先發出賽，對上密爾瓦基釀酒人隊，本場大谷翔平5打數敲出1支安打，終場道奇4:6遭到釀酒人逆轉。道奇與釀酒人本週四連戰最終場，道奇二刀流球星大谷翔平5打數敲出1安打，打擊率降至0.294。大谷在5局上敲出右外野安打，擊球初速高達108.6英哩（約174.7公里），吞下1次三振，道奇苦吞2連敗後，目前戰績為71勝51敗，只領先響尾蛇和教士2場勝差。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷敲怪力安　道奇吞2連敗

大谷翔平此役擔任指定打擊，排在第1棒，首打席擊出左外野飛球被接殺，第3局第2打席擊出一壘滾地球刺殺，第5局第3打席擊出右外野安打，第6局第4打席擊出中外野平飛球被接殺，第9局第5打席遭到三振，總計5打數敲出1支安打，打擊率下降到0.294。

釀酒人隊首局率先發動攻勢，Jackson Chourio掃出中外野2分砲，加上捕手William Contreras「背靠背」補上左外野陽春全壘打，單局拿到3分，道奇隊第2局和第3局都有分數進帳，把比數追成3:3平手。

第6局道奇隊重啟攻勢，Teoscar Hernandez敲出適時安打，貢獻有1分打點，幫助球隊超前比數，但第8局釀酒人隊展開反擊，把握道奇隊換投Daniel Hudson不穩，用3支安打換回3分，最後2分差勝出。

道奇9局上最後攻勢也遭釀酒人終結者Devin Williams強力封鎖，大谷翔平遭三振成為最後一個出局數，Williams收下本季第3場救援成功。

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季第37轟出爐，獨居國聯全壘打王。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，5打數1安打，並沒有特別成績。（圖／美聯社／達志影像）

 

大谷翔平超狂！單季「35轟、35盜」比肩前洋基A-Rod　史上第二人

MLB／大谷翔平「二刀流」回歸有新進展！ 最快球速已狂飆143公里

0好3壞之鬼！大谷翔平首度開轟、上壘率逾98.5%　挨轟投手也讚歎

影／大谷翔平36轟「大爆發」！要回全壘打王　道奇5:2擊敗釀酒人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選