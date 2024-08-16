台股也跟上拆股風潮！綠界科技1拆10、智通1拆2　最後交易日8/28

我是廣告 請繼續往下閱讀

近期全球股市開始出現拆股潮，首先是AI教父黃仁勳所創立的輝達（NVIDIA）股票先前1拆10，AI伺服器大廠美超微也宣布股票先前1拆10。而這股風潮也吹到台北股市，櫃買中心昨（15）日公告，第3方支付大廠綠界科技、紡織配件廠智通都將進行股票分割，其中綠界科技1拆10，智通則為1拆2。輝達在今年5月底宣布拆股後，博通6月中旬也表示將跟進，同樣也將1股股票分割為10股，7月15日上路。上週AI伺服器大廠美超微最新公布上季業績表現時，執行長梁見後宣布拆股，董事會已經批准進行1股拆10股的計畫，將在今年10月1日生效。而這股拆股風潮也蔓延到台北股市，櫃買中心昨日公告，第3方支付大廠綠界科技、紡織配件廠智通都將進行股票分割。綠界科技股票面額將由每股10元變更為1元，並進行股票換發作業，新股票於9月9日開始櫃檯買賣，並且股票簡稱將更改為「綠界科技*」；智通股票面額則將由每股10元變更為5元，新股票同樣預計在9月9日開始櫃檯買賣。櫃買中心指出，兩檔舊股票最後交易日均為8月28日，新股票上櫃買賣日的參考價，將按比例調整，綠界科技為舊股票最後交易日收盤價的10分之1，智通則為舊股票最後交易日收盤價的2分之1。櫃買中心提醒，採彈性面額股票公司的每股盈餘、每股淨值及每股股利等，與其他每股面額10元的公司可能無法直接比較，建議投資人參考公開資訊觀測站公布的財務比率分析等資料，包含股價淨值比、股東權益報酬率、股利殖利率及本益比等，並綜合考量各公司所屬產業前景、營運概況及股本規模等多方資訊，以增加對投資標的實際營運狀況瞭解，保障自身權益。