屏東角頭「鴨頭」遭槍殺！曾追隨毒梟林孝道　妻是美女民代楊芷瑜

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▲本月15日，高雄市左營區驚傳槍擊案，37歲陳姓男子遭槍殺身亡，死者正是綽號「鴨頭」的屏東地方角頭，圖為楊姓槍手犯案後離去身影。（圖／翻攝畫面）

本月15日，高雄市左營區驚傳槍擊案，37歲陳姓男子遭槍殺身亡，死者正是綽號「鴨頭」的屏東地方角頭，有地方人士指出，「鴨頭」陳昫豪早年追隨南部的毒梟林孝道，5年前因涉嫌走私毒品遭逮，之後生意越做越大，其妻子是崁頂鄉鄉代會主席楊芷瑜，當選鄉代時年僅28歲，先前，陳昫豪曾持槍掃射另一名角頭「檸檬」住家，法院一審判8年，目前案件二審中，未料卻當街遭槍殺。陳妻楊芷瑜於16日凌晨在IG發文，沉痛表示「「多希望是一場夢」。據了解，「鴨頭」陳昫豪過去疑似曾涉槍、毒、賭，被警方提報為治平對象，地方人士指出，陳昫豪早年追隨南部毒梟林孝道，之後林遭判刑入獄，陳昫豪隨即接手林孝道的生意，事業版圖越做越大。前年間，陳昫豪擔任宮廟廟主的父親去世，他斥資數百萬封街舉辦告別式，高檔跑車名車送行，聲勢浩大，就連蘇清泉、周春米都派代表致哀。之後，陳昫豪與另一名角頭「檸檬」的林姓男子結怨，雙方互派人馬衝突不斷，陳昫豪曾持槍掃射「檸檬」住家，一審被依殺人未遂罪判有期徒刑8年，目前上訴二審審理中。而陳昫豪妻子為崁頂鄉鄉代會主席楊芷瑜，2022年當選時年僅28歲，寫下屏東縣內最年輕主席歷史，也為該鄉首位女性鄉代主席。案件發生時，楊芷瑜當時正在國外，獲悉消息已緊急返台，楊芷瑜今（16日）凌晨在IG發文「多希望是一場夢，祢不用再那麼辛苦了，好好休息」。而涉嫌殺害陳昫豪的楊姓槍手，落網後供稱，係因雙方有50萬元債務糾紛，不過警方研判案情不單純，因楊男犯案動作俐落，且毫不留情連轟多槍，不排除有幕後指使者，詳細案情還在持續釐清中。